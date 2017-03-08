به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای عالی ورزش استان اردبیل تصریح کرد: استان اردبیل میزبانی مسابقات آسیایی والیبال را بر عهده گرفته و دو سالن ورزشی مطابق با استانداردهای جهانی تجهیز شده‌اند.

وی افزود: با آماده‌سازی این دو سالن اداره کل ورزش و جوانان استان می‌تواند از فدراسیون‌های بازی‌های توپی میزبانی مسابقات را درخواست کند.

استاندار اردبیل با تأکید به اینکه گردشگری محور توسعه استان اردبیل است، ادامه داد: با میزبانی مسابقات ورزشی در سطح آسیایی و بین‌المللی در واقع ورزش به کمک توسعه گردشگری استان آمده است.

خدابخش در عین حال به ضرورت تشکیل جلسه مشترک صداوسیما، مخابرات، زیرساخت، فن‌آوری اطلاعات و برق جهت برگزاری مسابقات آسیایی والیبال تأکید کرد و گفت: ضروری است در پی برگزاری این مسابقات گروه مدیریت برگزاری رویدادهای ورزشی شکل گیرد.

وی متذکر شد: مدیریت بازی‌های جام آسیایی جایگاه ویژه‌ای برای کشورها ایجاد می‌کند و برگزاری هر چه بهتر این مسابقات می‌تواند اردبیل را به عنوان یکی از استان‌های موفق در برگزاری مسابقات آسیایی معرفی کند.

استاندار اردبیل انتخاب بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی به عنوان لوگو این مسابقات را نیز اقدام مناسبی دانست و افزود: همزمان با این مسابقات همایش شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار می‌شود.

خدابخش همچنین به ضرورت توسعه ورزش بانوان در استان تأکید کرد و افزود: مجمع ملی سلامت چهار بیماری غیر واگیر شامل بیماری‌های قلبی، تنفسی، سرطان‌ها و دیابت را به عنوان بیماری‌های با بیشترین مرگ‌ومیر شناسایی کرده است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد برای مقابله با این بیماری‌ها تنها بهداشت و درمان نمی‌تواند موفقیت حاصل کند و فعال شدن حوزه‌های مختلف از جمله ورزش همگانی ضرورت ویژه دارد.

استاندار اردبیل متذکر شد: ضروری است ساعت ۱۰ الی ۱۲ سالن‌های ورزشی برای ورزش بانوان خانه‌دار اختصاص یابد.

خدابخش همچنین به ضرورت تشکیل تیم ورزشی مدیران ادارات استان تأکید کرد و گفت: این اقدام با هدف فرهنگ‌سازی در دستور کار قرار گیرد.