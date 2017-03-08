قتل در برازجان/ دستگیری قاتلی که مقتول را در باغش دفن کرده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حیدر عباس زاده به خبرنگار پایگاه پلیس گفت: شب ۱۶ اسفندماه سال جاری فردی به هویت معلوم یکی از دوستان خود به هویت «م، ق» را که با هم اختلاف مالی داشتند به خانه باغ خود در جاده «شاهزاده ابراهیم» دعوت می کند.

وی افزود: طرفین پس از حضور در خانه باغ بر سر مسائل مالی دچار اختلاف و مشاجره می‌کنند که میزبان با اسلحه کلت کمری به سر «م، ق» شلیک سپس جسد را در خانه باغ دفن می‌کند.

فرمانده انتظامی استان بوشهر بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان دشتستان پس از اعلام مفقودی خانواده مقتول با استفاده از اقدامات پلیسی از مرگ مقتول مطلع و فردی را به‌عنوان مظنون دستگیر کردند.

سردار عباس‌زاده خاطرنشان ساخت: با انجام تحقیقات تکمیلی در پلیس آگاهی و مواجهه متهم با مدارک و مستندات پلیس، بعداز ظهر امروز ضمن اعتراف به قتل مقتول به علت اختلاف مالی، اسلحه کلت کمری به‌کار رفته در قتل نیز از وی کشف شد.