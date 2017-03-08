کاهش ۶۰ درصدی گازهای آلاینده پالایشگاه اول پارس جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر، سید محمد مهدی هاشمی افزود: سازمان ما یک سازمان استراتژیک محور است وتلاش خواهیم کرد از مسئولیت های اجتماعی خود غافل نباشیم.

وی افزود: پالایشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی در برنامه های توسعه پایدار خود؛ دغدغه های زیست محیطی وتوجه به شاخص های منابع طبیعی را یقینا پوشش خواهد داد.

مدیر پالایشگاه اول مجتمع گازی پارس جنوبی با اشاره به ضرورت مشارکت سازمان های مردم نهاد در کنار نهادهای دولتی گفت:سمن های استان می توانند در تعامل با صنعت گاز و رسیدن به توسعه پایدار شرکت های گازی و منابع طبیعی را یاری کنند و ما نیزدر این زمینه آماده همکاری هستیم.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰ پالایشگاه گازی عسلویه در مدار تولید قرار دارد و ما می‌دانیم اگر از منابع طبیعی وگونه های گیاهی محیط پیرامون خود غافل باشیم دچار آسیب های جدی خواهیم شد.

هاشمی با اشاره به برنامه جامع حوزه HSE پالایشگاه اول پارس جنوبی خاطرنشان کرد: اگر زمینه ها و شناخت روشنی ازبرنامه های منابع طبیعی استان در زمینه کمک به محیط زیست منطقه در دست ما باشد می توانیم گام های موثرتری در جهت عملیاتی شدن انها برداریم.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به جزییات تولید گاز واهمیت میدان مشترک گازی پارس جنوبی برای کشور پرداخت واظهار داشت: خوشبختانه علیرغم همه مشکلاتی که در مسیر تولید وراه اندازی پالایشگاه‌ها بوده است انتظار می رود به زودی در برداشت از مخزن مشترک با رقیب خود برابر باشیم.