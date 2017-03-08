معجزه بارسلونا در نوکمپ با ۶ گل/ صعود دورتموند با بردی پرگل

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال اروپا چهارشنبه شب با برگزاری دو بازی ادامه یافت و طی آن تیم های بارسلونا و دورتموند به ترتیب از سد پاریسن ژرمن و بنفیکا گذشتند تا راهی مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات شوند.

حساس ترین بازی این مرحله را تیم های بارسلونا و پاریسن ژرمن در ورزشگاه نوکمپ برگزار کردند که طی آن تیم بارسلونا ۶ بر یک رقیب خود را شکست داد. با این برد معجزه بارسلونا برای صعود از این مرحله تکمیل شد.

بارسلونا با فشار فراوان هوادارانش بازی را آغاز کرد و خیلی زود به گل رسید. در دقیقه ۳ این مسابقه بود که لوئیس سوارز یک توپ سرگردان را به گل تبدیل کرد. چند دقیقه بعد روی یک ضد حمله بازیکنان پاریسن ژرمن معتقد به خطای پنالتی ماسکرانو بودند اما داور چنین باوری نداشت.

در ادامه بازی پاریسن ژرمن به دفاع اتوبوسی روی آورد و بارسلونا سعی کرد با شوت راه دور راکیتیچ و نیمار شانس خود را امتحان کند. سرانجام در دقیقه ۴۰ بود که روی سماجت اینیستا دروازه تیم فرانسوی باز شد. زننده گل البته لاوین کورزاوا بازیکن پاریسن ژرمن بود که گل به خودی را ثبت کرد. نیمه اول در نهایت با حساب ۲ بر صفر به سود بارسلونا پایان یافت.

آبی اناریها در نیمه دوم هم خیلی زود به گل رسیدند. در دقیقه ۵۰ بود که بارسلونا روی حرکت نیمار صاحب یک ضربه پنالتی شد و لیونل مسی آن را به گل تبدیل کرد. در دقیقه ۵۳ بارسلونا با خوش شانسی دروازه خود را بسته نگه داشت. ضربه کاوانی با اصابت به تیر دروازه به خارج رفت.

پاریسن ژرمن در ادامه دی ماریا را به میدان فراخواند و در دقیقه ۶۲ به گلی ارزشمند دست یافت. کاوانی با شوت سرضرب خود نوکمپ را به سکوت فراخواند. این گل آب سردی روی بازیکنان بارسلونا بود.

بارسلونا در دقیقه ۸۸ روی ضربه کاشته دیدنی نیمار به گل رسید تا دست کم چهار گلی که در پاریس دریافت کرده بود را جبران کند اما این پایان کار نبود و نیمار در دقیقه ۹۰ از روی نقطه پنالتی گل پنجم را هم به ثمر رساند. بارسلونا در دقیقه ۹۵ گل ششم را هم توسط سرخی روبرتو به ثمر رساند تا معجزه خود را تکمیل کند.

بارسلونا که در بازی رفت ۴ بر صفر بازنده شده بود در مجموع ۶ بر ۵ برنده شد و به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.

تیم دورتموند نیز در ورزشگاه اختصاصی خود به مصاف بنفیکا رفت باخت و با ارایه یک بازی تهاجمی حریف پرتغالی خود را ۴ بر صفر شکست داد و راهی مرحله بعدی این مسابقات شد.

دورتموند بازی را با حملات پر دامنه آغاز کرد و به گلی زودهنگام رسید. پیر امریک اوبامیانگ در دقیقه ۴ دروازه بنفیکا را گشود. در ادامه تلاش دو تیم برای رسیدن به گل ثمری نداشت و نیمه نخست با نتیجه یک بر صفر به سود زردپوشان پایان یافت.

دورتموند در آغاز نیمه دوم روند بازی را تغییر داد و خیلی زود به آنچه می خواست دست یافت. کریستین پولیسیچ در دقیقه ۵۹ گل دوم را به برای میزبان به ثمر رساند و اوبامیانگ هم در دقیقه ۶۱ گل سوم تیمش را به ثمر رساند. اوبامیانگ در دقیقه ۸۵ گل سوم خودش را وارد دروازه حریف کرد و هت تریک کرد تا دورتموند به پیروزی پرگل ۴ بر صفر دست پیدا کند.

بدین ترتیب تیم دورتموند که بازی رفت را یک بر صفر واگذار کرده بود در مجموع ۴ بر یک برنده شد و به مرحله یک چهارم نهایی صعود کرد.