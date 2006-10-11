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۱۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۲

كليساهاي ارتدكس شرقي آمريكا براي صلح جهاني دعا كردند

كليساهاي ارتدكس شرقي آمريكا روز گذشته مراسم نيايشي را در نيويورك برگزار كردند كه بخشي از آن نيايش ويژه براي برقراري صلح جهاني بود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رليجن اند اسپيريچواليتي، اين مراسم نيايش براي ششمين سال متوالي از سوي كميسيون مشترك كنفرانفس اسقفهاي ارتدكس آمريكاي شمالي و جنوبي و كنفرانس اسقفهاي ارتدكس شرقي در آمريكا در كليساي جامع سنت وارتان برگزار شد.

برخي از اعضاي سازمان ملل در اين نيايش كنار مسيحيان ارتدكس قرار گرفتند.

بخشي از اين مراسم به نيايشهاي ويژه اي اختصاص داشت كه با هدف صلح جهاني صورت گرفت.

كميسون مشترك كنفرانفس اسقفهاي ارتدكس آمريكاي شمالي و جنوبي و كنفرانس اسقفهاي ارتدكس شرقي در آمريكا همچنين در جريان اين مراسم از اقدامات دبير كل سازمان ملل متحد به علت خدمات خود طي دو دوره رياست سازمان ملل قدرداني كردند.

کد مطلب 392753

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