كليساهاي ارتدكس شرقي آمريكا براي صلح جهاني دعا كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رليجن اند اسپيريچواليتي، اين مراسم نيايش براي ششمين سال متوالي از سوي كميسيون مشترك كنفرانفس اسقفهاي ارتدكس آمريكاي شمالي و جنوبي و كنفرانس اسقفهاي ارتدكس شرقي در آمريكا در كليساي جامع سنت وارتان برگزار شد.

برخي از اعضاي سازمان ملل در اين نيايش كنار مسيحيان ارتدكس قرار گرفتند.

بخشي از اين مراسم به نيايشهاي ويژه اي اختصاص داشت كه با هدف صلح جهاني صورت گرفت.

كميسون مشترك كنفرانفس اسقفهاي ارتدكس آمريكاي شمالي و جنوبي و كنفرانس اسقفهاي ارتدكس شرقي در آمريكا همچنين در جريان اين مراسم از اقدامات دبير كل سازمان ملل متحد به علت خدمات خود طي دو دوره رياست سازمان ملل قدرداني كردند.

