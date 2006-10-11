مسئولان و نيكوكاران به ديدار ايتام و خانواده هاي نيازمند مي روند

به گزارش خبرگزاري مهر ، ستاد احسان و نيكوكاري در راستاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري و ترويج اين سنت حسنه و تشويق و ترغيب آحاد مردم نيكوكار كشورمان با انجام برنامه ريزي هاي لازم ، مسئولان اجرايي و نيكوكاران در مراكز استان و شهرستان هاي سراسر كشور پس از افطار خانواده هاي تحت حمايت را از نزديك ملاقات مي كنند.

اين گزارش حاكي است: به هنگام بازديد مسئولان از منازل مددجويان در ماه مبارك رمضان نسبت به حل مشكلات خانواده ها تحت حمايت اقدامات قابل توجه و ارزشمندي صورت مي گيرد.

ستاد احسان و نيكوكاري كميته امداد امام خميني(ره) اظهار اميدواري كرده است با مشاركت هر چه بيشتر مومنان نيكوكار همچنين مسئولان اجرايي در طرح مفتاح الجنه خانواده هاي بيشتري از انفاق و احسان و اطعام آنان برخوردار شوند.