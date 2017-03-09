تخریب ها در فضای مجازی را به طور دقیق رصد می کنیم

محمد محمودی شاه نشین در حاشیه جلسه مشترک با شورای اسلامی شهر قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تخریب رقبای انتخاباتی در فضای مجازی اظهار داشت: نامزدهای انتخاباتی و افرادی که مورد تخریب قرار می گیرند نگران نباشند چرا که تخریب همواره پاسخ عکس می دهد.

وی افزود: موج تخریب علیه یک شخص موجب همدلی دوستان وی می شود و تخریب و بدگویی علیه یک قوم سبب همدلی و اتحاد اقوام خواهد شد.

نماینده مردم ملارد،قدس و شهریار گفت: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دقت تمام حرکات تخریبی در فضای مجازی را رصد می کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از عملکرد شورای اسلامی شهر و شهرداری قدس در دوره جاری اضافه کرد: دوستان در این مجموعه توانست علیرغم رکود شدید اقتصادی و وضعیت مالی جامعه وظیفه خود که پرداختن به مشکلات شهری بود را به خوبی انجام دهد و نمره قبولی بگیرد.

محمودی شاه نشین سپس به وضعیت حمل و نقل عمومی قدس اشاره کرد و گفت: طی مکاتبات با معاون وزیر، وزیر راه و شهرسازی و معاون رییس جمهور درخواست راه اندازی قطار حومه کردیم که از میدان راه آهن به سوی شهرقدس،شهریار و سپس صفادشت بیاید که این امر قبلا ردیف بودجه ای نداشته است که خوشبختانه با پیگیری انجام شده اعتبار نیز تخصیص یافت.

وی از انجام هماهنگی با شهرداری تهران برای اختصاص خط «بی آر تی» به شهر قدس خبر داد و گفت: باید برای جمعیت بیش از یک میلیون 300 هزار نفری شهرستان های غرب تهران راه حل های ویژه حمل و نقل اندیشید،این جمعیت بالا به بنده به عنوان نماینده خود اطمینان کردند و من هم هرچه در توان داشته باشم خواهم گذاشت تا از این آزمون سربلند بیرون بیایم و خدمتی در خور محبت های مردم انجام دهم.

محمودی شاه نشین با بیان اینکه راه اندازی خط «بی آر تی» موقعیت ویژه ای برای مردم غرب تهران خواهد بود افزود: در پی کسب مجوزهای لازم از شورای ترافیک استان و اجرایی کردن این طرح هستیم.