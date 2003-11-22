نمي توانم سايپا را در بازي با فولاد همراهي كنم

مهدي اميرآبادي هافبك جوان و ملي پوش سايپا در گفت و گو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب افزود : به علت مصدوميتي كه قبل از بازي تيم ملي مقابل لبنان نصيبم شده بود نتوانستم اين تيم را در بازي رفت مقابل لبنان همراهي كنم . با اين حال تلاش كردم تا با كمك پزشكان خود را به بازي هفته دهم سايپا مقابل فولاد برسانم اما اين امر هم ميسر نشد و در بازي فردا غايب خواهم بود.

هافبك جوان تيم ملي كشورمان در مورد بازي اين تيم با لبنان گفت : بازيكنان ما براي گرفتن سه امتياز اين بازي انگيزه بالايي داشتند و با تلاشي كه از خود نشان دادند به خواسته شان رسيدند . با اين حال اميدوارم كه با تمرينات بيشتر و برنامه هاي بهتر، تيم ملي فوتبال كشورمان بتواند دربازي هاي آينده فوتبال بهتري را به نمايش بگذارد.

امير آبادي درپايان ابراز اميدواري كرد تيم فوتبال سايپا بتواند در بازي فردا مقابل فولاد خوزستان به پيروزي برسد وتا حدودي خاطرات تلخ بازي هاي گذشته را به فراموشي بسپارد.