به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله جعفر سبحانی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش «شکوه مرجعیت» و پیش نشست کنگره نکوداشت آیت الله العظمی بروجردی که در سالن همایش پیامبراعظم(ص) مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: گاهی شخصیت یک بعد واحد دارد که می‌توان در خصوص این شخصیت توضیح داد و این کار آسانی است.

وی گفت: شخصیت‌هایی با ابعاد مختلف وجود دارند مانند شیخ مفید و آیت الله بروجردی که انسان نمی‌تواند به آسانی شخصیت آنها را توصیف کند.

این استاد برجسته حوزه با بیان اینکه آیت الله بروجردی ابعاد مختلفی در زندگی خود داشت، افزود: آیت الله بروجردی استاد ادب بود و در این خصوص بسیار مسلط به قواعد و آشنا به ادبیات قدیم و جدید بود.

وی ادامه داد: آیت الله بروجردی از نظر کلامی و فلسفی در حد بسیار بالا و قوی قرار داشت و امام راحل در جلسات خصوصی از مقام علمی دو شخصیت آیت الله شیخ محمد اصفهانی و آیت الله بروجردی تعریف می‌کردند.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه آیت الله بروجردی رجالی اجتهادی داشت، تصریح کرد: شیوه‌ای از فقاهت که بنیان‌های آن از روش اجتهادی آیت الله بروجردی برداشت می‌شود، مجموعه‌ای از توان‌مندی‌ها را در فرآیند استنباط فراهم می‌آورد.

وی با بیان اینکه آیت الله بروجردی مکتبی را در قم به‌وجود آوردند، گفت: این مرجع فقید شیعه نزدیک به 16 سال به تدریس فقه و مباحث دیگر در حوزه پرداخت.

آیت الله بروجردی در مسائل فقهی به شهرت فتوایی معروف بود

استاد عالی حوزه ابراز داشت: آیت الله بروجردی در اصول در مسئله ترتب ابتکار داشت و در مسائل فقهی به شهرت فتوایی معروف بود.

وی از حق شناسی آیت الله بروجردی سخن گفت و ابراز داشت: از انجایی که شناخت جهان اسلام لازمه مرجعیت است این مرجع بزرگ از جهان اسلام شناخت واقعی داشت و به مصر و قاهره توجه می کرد.

آیت الله سبحانی افزود: آیت الله بروجردی نگاهی فرا ملی به مسائل داشت و اولین شخصی بود که درهای غرب را به روی حوزه‌های علمیه گشود.