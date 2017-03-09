بیان سخنان کذب درباره سفر هیئت دولت به البرز درست نیست

گزارش خبرنگار مهر، فتحالله حقیقی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان البرز که صبح پنجشنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، اظهار کرد: در بحث شورای اطلاعرسانی از باب تکریم مردم یکی از بخشها ارائه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی است.
وی بابیان اینکه در این شورا درخواست شده گزارش عملکرد سه سال گذشته توسط دستگاهها و سازمانها ارائه شود، افزود: تاکنون تنها سه مدیرکل در این خصوص وارد عمل شدند.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری البرز خاطرنشان کرد: برای دیگر مدیران کل دستگاههای اجرایی استانی جدولی طراحیشده تا اهم اقدامات وزارت خانههای مربوطه و ادارات استانی آنها ارائه شود.
وی با تأکید بر اینکه باید اهم اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه و به اطلاع مردم رسانده شود، تصریح کرد: تمام مدیران باید اقدامات انجامشده در سطوح ملی و استانی را به مردم ارائه دهند.
حقیقی با اشاره به اینکه متأسفانه در برخی اوقات گزارشها استانی نیز برای آگاهی مردم اعلام نمیشود، گفت: باید در این بخش اهتمام جدی از سوی مسئولان صورت گیرد.
معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی استانداری البرز بیان کرد: باید انتقادهای سازنده از سوی مردم بهمنظور بهبود شرایط کنونی مطرح شود، بدون شک اعلام گزارش عملکرد توسط مسئولان اعتماد و اطمینان مردمی را دوچندان میکند.
وی با تأکید بر اینکه مشکلات کشور با تخریب دولت برطرف نمیشود، افزود: برخی بهدروغ و کذب درصدد هستند عملکرد دولت را زیر سؤال ببرند.
حقیقی با تأکید بر اینکه توفیقات دولت بهمنظور همراهی مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران حاصلشده است، اعلام کرد: عدهای بهدروغ و بدون تحقیق رقم سازی کرده و رسانههای بیگانه را در راستای انتشار این اخبار وارد عمل میکنند.
وی با اشاره به اینکه انتشار فهرست هزینه سفر ریاست جمهوری به استان البرز صحیح نیست، گفت: بهطورقطع نباید بغض سیاسی در امور کشور لحاظ شود، بیان سخنان کذب در خصوص این سفر درست نیست.
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