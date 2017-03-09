ساماندهی تولید نهال سالم در البرز نیازمند تشکیل تعاونی است

سید مجید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعداد زیادی از نهالستان‌های استان فاقد مجوز است، اظهار کرد: این نهالستان‌ها برای اخذ لیبل و گواهی بهداشتی با مشکلاتی مواجه هستند.

وی ادامه داد: نهالستان‌ها برای اخذ مجوز و حل این معضل نیاز به تشکیل تعاونی‌های شهرستان و اتحادیه در خصوص تولید نهال سالم هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز اضافه کرد: تولید نهال در استان دارای شاخصه‌های تخصصی زیادی است و برای تعریف هرکدام از سطوح تخصصی نیاز به همفکری کارشناسان، نهال کاران و مسئولان استانی است.

به گفته موسوی تشکیل تعاونی‌ها به ساماندهی تخصصی تولید نهال و ایجاد استانداردهای لازم، احداث باغ‌های مادری برای قلمه گیری، تولید پایه‌های رویشی، تولید اندام‌های گیاهی عاری از ویروس و غیره تأثیرگذار است و مشکلات موجود در این حوزه را برطرف می‌کند.

وی گفت: ورود و کاشت نهال‌های آلوده در باغ‌ها موجب وارد شدن خسارت‌های سنگین به باغداران می‌شود و چرخه تولید را دچار مشکل می‌کند به همین منظور ساماندهی و کنترل نهال‌های تولیدی و رعایت استانداردهای لازم می‌تواند در این امر مهم کمک شایانی به سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی کند.