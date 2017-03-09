محمدرضا بیاناتی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: شرکت در یک عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۳۹۹ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۴ مورد منجر به عملیات شده، ۱۱ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۷۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۰۹ مورد نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت یک مورد آتش سوزی شامل حریق خانه باغ در عباس آباد بوده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات حیوانات در خیابان رکنی، عملیات امداد و نجات در حادثه برخورد خودرو با علمک گاز در نایب احمد و تست گاز منوکسید کربن در بلوار کاشانی توسط آتش نشانان به انجام رسید.