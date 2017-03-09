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۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۷

آیت الله نوری همدانی:

معارف قرآنی باید به جهان معرفی شود

معارف قرآنی باید به جهان معرفی شود

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: باید سعی کنیم معارف قرآنی را جهانی کنیم و به کم قناعت نکرده و عمق مفاهیم قرآن را به جهانیان نشان دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت درخصوص قرآن بسیار کار مهم و تأثیرگذاری است و باید این کار در سطح جهانی انجام شود. 

وی بیان کرد: باید سعی کنیم معارف قرآنی را جهانی کنیم و به کم قناعت نکرده و عمق مفاهیم قرآن را به جهانیان نشان دهیم.

این استاد برجسته حوزه عنوان کرد: امام راحل فرمودند سه نوع جهاد داریم؛ جهاد برای دفاع از کیان اسلام‏، جهاد برای مقابله با کسانی که تابع نیستند و قیام برای اقامه عدل.

وی بیان داشت: امام خمینی(ره) توجه زیادی به مستضعفان داشتند و با انقلاب اسلامی مستضعفان را نجات دادند.

آیت الله نوری همدانی بیان کرد: ولایت فقیه از جایگاه بالایی برخوردار است و همه ما باید قدر ولایت فقیه را بدانیم.

کد مطلب 3927680

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