معارف قرآنی باید به جهان معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر پنج‌شنبه در دیدار رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه که در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: فعالیت درخصوص قرآن بسیار کار مهم و تأثیرگذاری است و باید این کار در سطح جهانی انجام شود.

وی بیان کرد: باید سعی کنیم معارف قرآنی را جهانی کنیم و به کم قناعت نکرده و عمق مفاهیم قرآن را به جهانیان نشان دهیم.

این استاد برجسته حوزه عنوان کرد: امام راحل فرمودند سه نوع جهاد داریم؛ جهاد برای دفاع از کیان اسلام‏، جهاد برای مقابله با کسانی که تابع نیستند و قیام برای اقامه عدل.

وی بیان داشت: امام خمینی(ره) توجه زیادی به مستضعفان داشتند و با انقلاب اسلامی مستضعفان را نجات دادند.

آیت الله نوری همدانی بیان کرد: ولایت فقیه از جایگاه بالایی برخوردار است و همه ما باید قدر ولایت فقیه را بدانیم.