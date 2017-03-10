استارت سه نماینده ایران برای قهرمانی/ نفت و پتروشیمی در گروه مرگ

به گزارش خبرنگار مهر، علاوه بر ایران که با سه تیم در این دوره رقابت های بسکتبال باشگاهای غرب آسیا حضور خواهد داشت، لبنان (۲ تیم)، عراق و فلسطین (یک تیم) دیگر کشورهایی هستند که نمایندگان آنها راهی محل برگزاری مسابقات شده اند.

شهر امان در اردن میزبان هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیاست. در حالیکه خود نماینده ای در این دوره رقابت ها ندارد. این مسابقات از ۲۱ اسفندماه آغاز شده و تا ۲۷ اسفندماه ادامه خواهد داشت.

پتروشیمی که سال گذشته در فینال مسابقات باشگاهی غرب آسیا با غلبه بر الریاضی عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد همراه با نفت و شیمیدر نمایندگان کشورمان در این دوره رقابت ها هستند. این سه تیم به عنوان تیم های اول تا سوم فصل گذشته لیگ برتر ایران، سهمیه حضور در مسابقات باشگاهی غرب آسیا را به دست آوردند.

بر اساس قرعه کشی انجام شده برای مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا، پتروشیمی و نفت در یک گروه قرار دارند. الریاضی که سال گذشته علاوه بر دیدار فینال در مرحله گروهی مسابقات نیز یکی از حریفان پتروشیمی بود همراه با نماینده کشور فلسطین دیگر تیم های این گروه هستند. حضور دو تیم فینالیست دوره قبل یعنی پتروشیمی و الریاضی همراه با نفت که نایب قهرمان لیگ ایران است در یک گروه، لقب گروه مرگ را به آن داده است.

گروه بندی کامل مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا به شرح زیر است:

گروه A: نفت آبادان، پتروشیمی بندر امام، الریاضی لبنان، سریت رامالا فلسطین

گروه B: شیمیدر ایران، ساجس لبنان، المینا عراق

هفدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه های غرب آسیا در ورزشگاه نادی ارتودکس امان برگزار می شود. پس از هفت روز رقابت میان هفت تیم شرکت کننده در این رقابت ها، رده بندی نهایی تیم ها مشخص شده و بر اساس آن تیم های برنر آسیایی نیز معرفی می شوند.

در پایان مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه های غرب آسیا سه تیم صاحب سهمیه آسیا خواهند شد. این سه تیم باید از سه کشور باشند.

از میان تیم های ایرانی حاضر در مسابقات اردن، فقط تیم پتروشیمی تجربه حضور در مسابقات باشگاه های آسیا را دارد.