ادارات عضو ستاد نوروزی بخش الموت غربی ارزیابی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر رحمتی صبح پنجشنبه در جلسه ستاد نوروزی این بخش که در شهرداری برگزار شد اظهار کرد: همه ادارات مسول در این زمینه وظیفه دارند با تمام توان در جهت ارائه خدمات به مردم و بهره گیری از ظرفیت های گردشگری منطقه به منظور تسهیل در ارائه خدمات به مسافران نوروزی تلاش کنند.

بخشدار الموت غربی در ادامه با بیان این که مسئولان ادارات وظیفه ای جزخدمترسانی به مردم ندارند و به جز مردم بدهکار هیچ کس نیستنداظهار داشت: با رفع تبعیض و نا برابری زمینه توسعه فراهم می شود و وقتی مردم احساس کنند امکانات و خدمات عادلانه توزیع می شود زمینه جلب مشارکت آنان و نشاط سیاسی و اجتماعی در جامعه فراهم می شود.

رحمتی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه چشم انداز توسعه الموت غربی با موضوع گردشگری و کشاورزی گره خورده است تصریح کرد: حفاظت از محیط زیست لازمه تحقق صنعت گردشگری است.

ایزدمهر زارعی شهردار رازمیان هم در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور استقبال از مسافران نوروزی گفت: چاپ بروشورهای معرفی منطقه، استقرار پایگاه های راهنمای گردشگران با همکاری هلال احمر، آماده باش اصناف و نهادهای خدمات رسان از جمله برنامه هایی است که در این طرح پیش بینی شده است.

در ادامه همچنین مسئولان ادارات، نهادها و اصناف حاضر در جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته و برنامه های پیش بینی شده به منظور ارائه خدمات به مسافران نوروزی ارائه کردند.

در این جلسه همچنین ضمن تاکید بر لزوم ممنوعیت افزایش قیمت کرایه حمل و نقل درون شهری و برونشهری، نظارت ماموران نیروی انتظامی به مراسم چهارشنبه آخر سال و ممنوعیت کنده کاری در سطح معابر، در خصوص نحوه توزیع میوه شب عید، اسکان مسافران نوروزی، ارسال لیست کشیک ادارات عضو ستاد و زیباسازی سطح شهر و روستاها تصمیماتی اتخاذ شد.