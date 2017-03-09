کشف ۷۵ هزار عدد ماده محترقه در شهرستان صحنه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "فرزاد اکبری " با اعلام این خبر گفت: با هدف مقابله با توزیع کنندگان مواد محترقه بازدید و نظارت از واحدهای صنفی سطح حوزه استحفاظی توسط پلیس امنیت عمومی طی چندین مرحله به اجرا درآمد.

وی با بیان اینکه ۷۵ هزار عدد مواد محترقه در این بازرسی ها کشف شده است، افزود: در این زمینه شش نفر دستگیر و به مرجع قضائی معرفی شده اند.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ سازی و آموزش همگانی یکی از اولویتهای پلیس در جهت پیشگیری از وقوع حوادث و سوانح است، بر همین اساس کارشناسان نیروی انتظامی با حضور مستمر در سطح مدارس، مساجد و ... آموزش های لازم را به جامعه هدف ارائه می دهند.

سرهنگ اکبری در پایان از شهروندان خواست که در صورت اطلاع از فعالیت توزیع کنندگان مواد محترقه مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

پیشگیری از آسیب های اجتماعی، نیازمند همفکری و همکاری همه دستگاه ها است

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه گفت: پیشگیری از آسیب های اجتماعی، نیازمند همفکری و همکاری همه دستگاه ها است.

سرهنگ "محمدرضا آمویی" در گردهمایی سالیانه رابطان اجتماعی ادارات دولتی که در سالن جلسات ستاد انتظامی استان برگزار شد، گفت: در هر نظام و دستگاهی، موفقیت و نیل به اهداف مستلزم همکاری منظم و هدفمند کلیه اجزاء تشکیل دهنده می باشد و این قانون و قاعده در نظام های حاکمیتی نیز حکمفرما است، بدین معنی که رسیدن به اهداف کشور و حاکمیت جز از طریق همکاری دستگاه ها، نهادها و اقشار مختلف مردم امکان پذیر نخواهد بود.

وی افزود: همکاری هدفمند و منظم دستگاه ها خود نیازمند فراهم شدن مقدمات و انجام اقدامات و برنامه هایی است که یکی از این اقدامات تعامل مستمر و برگزاری جلسات منظم بین سازمان ها به منظور همفکری و تبادل نظر در راستای ترسیم افق و اهداف پیش رو، بررسی و تعیین راهکاری های نیل به اهداف، بررسی کاستی ها و نقاط ضعف، انتقال نظرات و تجربیات و ... است.

معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه تصریح کرد: گردهمایی حاضر نیز در این چارچوب برگزار شده و انتظامی استان قصد دارد تا با فراهم کردن فرصتی جهت همفکری، همسویی، هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های مختلف، نیل به هدف متعالی پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی در جهت ایجاد جامعه ای امن، قانونمند و منظبت را دنبال کند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: به اذعان همه کارشناسان، علما و اهل فن، پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیازمند همفکری و همکاری همه دستگاه ها است و در این همکاری پازل گونه، قصور یا بدکارکردی هر یک از اجزا، احتمال موفقیت اقدامات را غیر ممکن کرده و یا به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

سرهنگ آمویی ادامه داد: با علم و ایمان به این اصل، انتظامی استان کرمانشاه در ماموریت خطیر خود در مبارزه با جرم، مجرمان و آسیب های اجتماعی دست یاری و همکاری به سوی کلیه دستگاه ها و حتی اقشار مختلف مردم دراز کرده و امید داریم تا با تحقق این همکاری، محیطی مناسب و امن را برای زندگی شهروندان و خانواده های خود فراهم کنیم.

معاون اجتماعی انتظامی استان کرمانشاه در بخش پایانی سخنان خود اشاره ای به مناسبت های پایانی سال از جمله چهارشنبه آخرسال و همچنین تعطیلات نوروز داشت و گفت: متاسفانه در چند سال اخیر شب چهارشنبه آخر سال همواره آبستن حوادثی ناگوار بوده و به تهدیدی برای آرامش شهروندان و سلامت افراد خصوصا کودکان، نوجوانان و جوانان تبدیل شده است.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: انتظامی استان کرمانشاه با هدف کاهش و پیشگیری خسارات و آسیب های شب چهارشنبه آخر سال برنامه های مختلفی را تدارک دیده است و علاوه بر اقدامات سلبی و برخوردهای قانونی با متخلفان و هنجارشکنان در این شب، اقدامات فرهنگی همانند برگزاری گسترده کلاس های آموزشی در مدارس، نصب بنرهای آموزشی در سطح شهر، توزیع بروشور و تراکت، حضور کارشناسان انتظامی در برنامه های تلویزیونی و رادیویی، بهره گیری از فضای مجازی در راستای آگاهسازی خانواده ها، چاپ مطالب آموزشی در جراید و ... را نیز در دستور کار قرار داده است؛ و ان شاء الله با مجموعه این اقدامات در کنار اقدامات سایر دستگاه ها، چهارشنبه آخر سالی کم حادثه ای را شاهد باشیم.

برادر کلاهبردار در هرسین دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین گفت: فردی که با فروش زمین موروثی یک میلیارد ریال از برادر خود کلاهبرداری کرده بود، دستگیر شد.

سرهنگ "همتعلی شکری" در این باره گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و طرح شکایتی مبنی بر فروش یک قطعه زمین مسکونی موروثی به مبلغ یک میلیارد ریال بدون اطلاع وی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با انجام تحقیقات محلی و کار اطلاعاتی متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی در ادامه اظهار کرد: متهم در ابتدا منکر هر گونه کلاهبرداری شد ولی با مشاهده ادله و مستندات موجود به جرم خود اعتراف و عنوان کرد که با جلب اعتماد برادرش زمین موروثی را به مبلغ یک میلیارد ریال به شخصی به هویت معلوم به فروش رسانده است.

سرهنگ شکری با اشاره به اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شده است، گفت: اعتماد بیش از حد به دیگران ممکن است مشکلات جبران ناپذیری برای آنان به وجود آورد، لذا باید با دقت و حساسیت بیشتری به انجام معاملات اقتصادی پرداخت.

انهدام باند تولید آلات استعمال مواد مخدر صنعتی در شهرستان صحنه

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه از دستگیری اعضای باند تولید آلات استعمال مواد مخدر خبر داد و گفت: در کارگاه متهمان تعداد قابل توجهی پایپ کشف شده است.

سرهنگ "فرزاد اکبری" عنوان کرد: عوامل انتظامی شهرستان صحنه در پی دریافت گزارشات مردمی مبنی بر اینکه اعضای یک باند در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی اقدام به تولید و ساخت آلات استعمال مواد مخدر صنعتی می کنند، موضوع در دستور کار انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اطلاعاتی ماموران مشخص شد متهمان در انبار یک منزل مسکونی به صورت پنهانی اقدام به تولید پایپ جهت مصرف ماده مخدر شیشه می کنند، لذا ضمن هماهنگی با مقام قضائی اکیپی از ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

سرهنگ اکبری در ادامه تصریح کرد: ماموران در بازرسی از کارگاه شناسایی شده تعداد قابل توجهی پایپ به همراه وسایل تولید این وسیله کشف و یک دستگاه موتور سیکلت را نیز توقیف کردند.

این مقام انتظامی افزود: در این خصوص یک نفر از متهمان دستگیر شد و تلاش در جهت دستگیری سایر متهمان در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ اکبری در خاتمه از مردم خواست: هرگونه اخبار و اطلاعاتی از فعالیت مجرمان را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یا نزدیکترین یگان انتظامی به اطلاع پلیس برسانند تا اقدامات مناسب در این حوزه انجام گیرد.

کشفیات ۳۰۰ میلیون ریالی کالای دخانی قاچاق در کرمانشاه

فرمانده انتظامی شهرستان از کشفیات کالای دخانی قاچاق به ارزش تقریبی ۳۰۰ میلیون ریال خبر داد.

سرهنگ "رضا شیرزادی " در مصاحبه با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با پدیده قاچاق کالا، انتظامی این شهرستان با به کارگیری و هدایت اکیپ های ویژه از یگان امداد و فوریت های پلیسی ۱۱۰ موفق به کشف یک محموله دخانی قاچاق شد.

وی افزود: با تشدید مقابله با قاچاق کالا یگان فوریت های پلیسی ۱۱۰ این شهرستان حین گشت زنی در میدان امام(ره) به یک دستگاه خودروی سمند که روی صندلی عقب خودرو را با پارچه مشکی پوشانده بود مشکوک شدند، پس از هشدار و فرمان ایست خودروی مذکور قصد فرار داشته که با شیوه و شگردهای خاص پلیسی خودرو متهم قبل از خروج از حوزه شهرستان متوقف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: ماموران در بررسی از خودرو موفق به کشف تعداد ۵۰ هزار نخ سیگار و تعداد ۵۳۰ بسته توتون قاچاق شدند که برابر اعلام و نظر کارشناسان ارزش این محموله حدوداً ۳۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ شیرزادی در پایان با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم و تحویل به مراجع قضائی، افزود: برخورد قاطع با پدیده شوم قاچاق کالا و جرایم اقتصادی به صورت مستمر و با نیروهای کار آزموده در دستور کار انتظامی این شهرستان است و قاطعانه با این موضوع در جهت حمایت از تولیدات داخلی با تمام توان برخورد خواهد شد.

نیروی انتظامی جزو سازمان های پیشتاز در حوزه مدیریت شهری است

سرپرست دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان گفت: نیروی انتظامی نیز به عنوان متولی برقراری نظم و امنیت جامعه یکی از نهادهای تأثیر گذار در مبحث مدیریت شهری بوده که بحمدالله توانسته است جزو سازمان های پیشتاز و موفق در این عرصه باشد.

سرهنگ "حشمت سهیلی" اظهار کرد: بالاترین هدف توسعه و مدیریت شهری، بهبود کیفیت زندگی و خوشبختی شهروندان است، حال آنکه کیفیت زندگی مفهومی چندبعدی است و جنبه های مختلفی را در برمی گیرد. نیروی انتظامی نیز از جمله نهادهایی است که در نظم بخشی و تأمین امنیت برای شهرها کمک کار مدیریت شهری است. در همین راستا دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه در راستای حوزه مطالعاتی ویژه خود «مدیریت شهری، نظم و امنیت» اقدام به برگزاری میزگردی علمی با عنوان «مدیریت شهری کارآمد» کرد.

وی افزود: در جریان برگزاری این میزگرد علمی که رأس ساعت ۱۵۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۵ و با حضور کارشناسانی از معاونت ها و پلیس های تخصصی ف. ا.استان در دفتر تحقیقات کاربردی برگزار گردید، هر یک از اعضای شرکت کننده دیدگاه های خود را در خصوص مدیریت شهری کارآمد و نقش نیروی انتظامی در این مقوله، بیان کرد.

این مقام انتظامی ضمن اشاره به اینکه مدیریت شهری شامل انجام اموری است که منجر به رفع مشکلات اولویتدار مردم شود، بیان کرد: هرگونه مشکلی که شهروندان با آن مواجه باشند (مشکل اولویتدار شهروندان) در چارچوب وظایف مدیریت شهری جای میگیرد که در این میان نیروی انتظامی نیز به عنوان متولی برقراری نظم و امنیت جامعه یکی از نهادهای تأثیر گذار در مبحث مدیریت شهری بوده که بحمدالله توانسته است جزو سازمان های پیشتاز و موفق در این عرصه باشد.