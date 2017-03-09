رویکرد حمایتی در رابطه با احداث پتروشیمی بویراحمد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت پتروشیمی بویراحمد افزود: استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه خطوط لوله انتقال نفت و گاز در استان لازم است.

خادمی با بیان اینکه احداث پتروشیمی بویراحمد متناسب با نیاز استان است تاکید کرد: حرکت کاری در این حوزه بر اساس روال و با کار کارشناسی شده انجام شود.

خادمی افزود: اقدام در جهت دریافت مجوزهای باقی مانده در رابطه با احداث پتروشیمی بویراحمد انجام شود.

استاندار گفت: حمایت از این کار جدی است و مسائل مربوط به آن باید از مسیر صحیح طی شود.

خادمی با اشاره به مسائل فاینانس این پروژه، زمین مورد نیاز و ... تاکید کرد: در این رابطه نباید عجله کرد و مشکلات زمین، آب و منابع طبیعی با نگاه کارشناسی بررسی شود.

وی افزود: رویکرد و نگاه در رابطه با این پروژه حمایتی است.