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۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

رویکرد حمایتی در رابطه با احداث پتروشیمی بویراحمد وجود دارد

رویکرد حمایتی در رابطه با احداث پتروشیمی بویراحمد وجود دارد

یاسوج- استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: رویکرد حمایتی در رابطه با احداث پتروشیمی بویراحمد وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی وضعیت پتروشیمی بویراحمد افزود: استفاده از ظرفیت های موجود در حوزه خطوط لوله  انتقال نفت و گاز در استان لازم است.

خادمی با بیان اینکه احداث پتروشیمی بویراحمد  متناسب با نیاز استان است تاکید کرد: حرکت کاری در این حوزه بر اساس روال و با کار کارشناسی شده انجام شود.

خادمی افزود: اقدام در جهت دریافت مجوزهای باقی مانده در رابطه با احداث پتروشیمی بویراحمد انجام شود.

استاندار گفت: حمایت از این کار جدی است و مسائل مربوط به آن باید از مسیر صحیح طی شود.

خادمی با اشاره به مسائل فاینانس این  پروژه، زمین مورد نیاز و  ... تاکید کرد: در این رابطه نباید عجله کرد و مشکلات زمین، آب و منابع طبیعی با نگاه کارشناسی بررسی شود.

وی افزود: رویکرد و نگاه در رابطه با این پروژه حمایتی است.

کد مطلب 3927741

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