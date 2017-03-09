تعرفه خدمات درمانی پزشکی ورزشی برای سومین سال پیاپی ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری- تحیلی پزشکی ورزشی ایران، مجمع عمومی فدراسیون پزشکی ورزشی در شرایطی در مشهد مقدس برگزار شد که یکی از مهمترین مصوبات این مجمع موضوع تعیین تعرفه حق عضویت سالانه کمیته خدمات درمانی بود که پس از بحث و بررسی کارشناسی و تخصصی در نهایت اعضا مجمع همچون سال گذشته حق عضویت سالانه در این کمیته را مبلغ ۱۵۰ هزار ریال (۱۵ هزار تومان) تعیین کردند.

به این ترتیب ورزشکاران سراسر کشور در سال ۹۶ نیز همچون سال های ۹۴ و ۹۵ با پرداخت حق عضویت سالانه ۱۵ هزار تومانی می توانند از خدمات تخصصی مختلف فدراسیون در زمینه پزشکی ورزشی بهره مند شوند.

در این مجمع که به ریاست دکتر محمدرضا داورزنی معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، گزارش عملکرد فدراسیون توسط دکتر غلامرضا نوروزی و گزارش های مالی توسط خزانه دار و حسابرس فدراسیون ارائه شد.

علاوه بر این شماری از روسای هیات های استانی به بیان نقطه نظرات خود پیرامون عملکرد مجموعه پزشکی ورزشی پرداختند.

هرساله در سراسر کشور ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی با عضویت در کمیته خدمات درمانی- که در میان جامعه ورزش به بیمه ورزشی موسوم است- از خدمات مختلف این فدراسیون از جمله در زمینه های درمانی، توانبخشی، مشاوره روانشناسی، مشاوره تغذیه و ضد دوپینگ، آموزش و... بهره مند می شوند.