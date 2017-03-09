افزایش تولید گاز ایران در پارس جنوبی به ۶۰۰ میلیون متر مکعب

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه امروز در مراسم افتتاح همزمان ۵ تاسیسات جدید تحت فشار گاز با بیان اینکه ظرفیت تولید گاز ایران در پارس جنوبی در طول فعالیت دولت یازدهم با افزایش دو برابری به ۳۰۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش یافت گفت: تا پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم در مجموع ۱۰ فاز پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار گرفته بود که تا پایان فعالیت دولت ۱۱ فاز جدید راه اندازی و به تولید گاز می رسند.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه پیشتر برای یک دوره تولید گاز ایران با قطر در پارس جنوبی برابر شده بود اما به دلیل تغییر در بهره برداری از فازهای جدید دوباره از قطر در پارس جنوبی جا ماندیم گفت: پیش بینی می شود با بهره برداری فازهای جدید پارس جنوبی به زودی بار دیگر تولید گاز ایران و قطر برابر شده است.

این عضو کابینه دولت با اشاره به فاصله یک هزار کیلومتری میان تولید و مصرف گاز در کشور اظهر داشت: با بهره برداری از هر خط لوله جدید ۵۶ اینچی انتقال گاز و تاسیسات تحت فشار آن در مجموع حدود ۱۱۰ میلیون متر مکعب به ظرفیت انتقال گاز کشور افزوده می شود، تاکید کرد: بنابراین با افزایش ظرفیت تولید گاز پارس جنوبی به حدود ۶۰۰ میلیون متر مکعب در روز باید شش خط لوله اصلی برای انتقال گاز از جنوب به شمال کشور احداث شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه تاکنون برخی از این خطوط به بهره برداری رسیدند و به زودی خطوط لوله و تاسیسات جدید تحت فشار گاز هم راه اندازی خواهد شد تاکید کرد: همه این سرمایه گذاری ها برای جلوگیری از حبس در پارس جنوبی است.

زنگنه با بیان اینکه هم اکنون هزنیه سرمایه گذاری ساخت یک ایستگاه تحت فشار گاز حدود ۱۰۰ میلیون دلار است افزود: در مجموع در طول ۳ سال گذشته تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان برای احداث ایستگاههای تحت فشار گاز و تکمیل خطوط لوله ازجمله خط لوله هشتم سراسری سرمایه گذاری شده است.

وزیر نفت با اشاره به افزایش ظرفیت، تولید و انتقال گاز در کشور یادآور شد: سال ۹۲ حدود ۴۲ درصد از سبد سوخت نیروگاههای برق فرآورده های نفتی بود که ارزش این فرآورده نفتی حدود ۱۸ میلیارد دلار برآورد می شود.

وی با اشاره به رشد سالانه ۶ تا ۷ درصدی مصرفی سوخت در بخش نیروگاهی با بهره برداری از نیروگاههای جدید برق در کشور افزود: امسال سهم فرآورده های نفتی در سبد سوخت نیروگاهها به ۱۰ درصد کاهش یافته که اگر حوادثی در پارس جنوبی به وقوع نمی پیوست سهم فرآورده های نفتی در سبد سوخت نیروگاهی حتی به ۸ درصد هم کاهش می یافت.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: باید با افزایش مقاوم سازی پارس جنوبی در برابر حوادث گاز ریسک تولید گاز را به حداقل کاهش دهیم.