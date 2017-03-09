انتصاب ولایتی دانشگاه آزاد را در آرامش قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی صبح امروز در هفتاد و یکمین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد در سازمان مرکزی این دانشگاه گفت: از مقام معظم رهبری برای انتصاب دکتر ولایتی به عنوان رئیس هیات موسس این دانشگاه بسیار تشکر می کنیم و در مجلس شورای اسلامی نیز حدود ۲۰۰ نفر از نمایندگان در نامه ای از ایشان تشکر کردند.

وی افزود: دانشگاه آزاد شجره طیبه انقلاب اسلامی است و با ایده و فکر مجاهد کبیر آیت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفت.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز آموزش عالی کشور به جایی رسیده است که حدود ۴۰۰ هزار صندلی خالی در دانشگاه های کشور وجود دارد.

زاهدی با بیان اینکه با انتصاب دکتر ولایتی در دانشگاه آزاد اسلامی این دانشگاه در یک بستر آرامش قرار گرفته است، افزود: این دانشگاه می تواند در بستری قرار گیرد که در آینده الگوی دیگر دانشگاه های کشور باشد.

وی اظهار داشت: از دکتر ولایتی در مجله نیچر مقاله ای منتشر شده است که این امر افتخار بزرگی برای جامعه علمی است. بعد از حدود ۲۰ سال یک پزشک توانست در این مجله بین المللی مقاله منتشر کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: زمانی که مسئولیت وزارت علوم را برعهده داشتم سعی کردم با تعامل مشکلات و موضوعات دانشگاه آزاد را برطرف کنیم.

زاهدی ادامه داد: آقای جاسبی زحمات زیادی را برای نظام آموزش عالی کشور کشیده اند.

وی با اشاره به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی گفت: براساس برنامه ششم توسعه پیشنهاد شده است تا میزان مالیات شرکت های بزرگ به امر پژوهش اختصاص یابد بنابراین این بودجه به دانشگاه های دولتی و غیر دولتی اختصاص داده خواهد شد.