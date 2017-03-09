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۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۵۱

در ۴۷ رشته؛

مسابقات علمی- عملی فنی و حرفه‌ای در اردبیل برگزار شد

مسابقات علمی- عملی فنی و حرفه‌ای در اردبیل برگزار شد

اردبیل – مسابقات علمی- عملی فنی و حرفه‌ای و کاردانش در ۴۷ رشته ویژه دانش آموزان پایه سوم استان اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون متوسطه آموزش‌وپرورش استان اردبیل ظهر پنج‌شنبه در حاشیه برگزاری این رقابت‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مسابقات علمی – عملی فنی و حرفه‌ای و کاردانش با هدف شناسایی استعدادهای برتر و هنرجویان نخبه برگزار می‌شود.

علی ورودی متذکر شد: هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی نخبگان مهارتی و همچنین ارتقا مهارت‌های علمی- عملی هنرجویان با رویکرد توسعه کارآفرینی است.

وی با اشاره به انتخاب ۶۲۰ نفر در مرحله تئوری استانی در آذرماه سال جاری و انتخاب ۳۵۰ نفر در مرحله عملی اضافه کرد: هنرجویان در ۲۱ رشته فنی و حرفه‌ای و ۲۶ رشته کاردانش با یکدیگر رقابت کردند تا منتخبان مرحله استانی نیز مشخص شود.

معاون متوسطه آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: در رشته فنی و حرفه‌ای ۱۰۷ نفر و در کاردانش ۱۰۴ نفر از استان انتخاب شده و به مرحله تئوری کشوری راه خواهند یافت.

به گفته ورودی منتخبان در فرودین ماه امسال در مرحله تئوری کشوری رقابت کرده و در ادامه در تابستان در مرحله عملی رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به برگزاری رقابت‌های مرحله کشوری در استان‌های آذربایجان غربی و مرکزی اضافه کرد: منتخبان کاردانش نشان ملی مهارت درجه یک، دو و سه و همچنین مدال‌های طلا، نقره و برنز دریافت می‌کنند.

معاون متوسطه آموزش‌وپرورش استان اضافه کرد: علاوه بر این منتخبان فنی و حرفه‌ای نیز رتبه‌بندی شده و مدال دریافت خواهند کرد.

ورودی افزود: هنرجویانی که بتوانند حائز مدال شوند در رشته مرتبط دانشگاه‌های سراسری به صورت رایگان ادامه تحصیل خواهند کرد.

کد مطلب 3927769
محمد میرزایی ناطق

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