به گزارش خبرنگار مهر، معاون متوسطه آموزش‌وپرورش استان اردبیل ظهر پنج‌شنبه در حاشیه برگزاری این رقابت‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: مسابقات علمی – عملی فنی و حرفه‌ای و کاردانش با هدف شناسایی استعدادهای برتر و هنرجویان نخبه برگزار می‌شود.

علی ورودی متذکر شد: هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی نخبگان مهارتی و همچنین ارتقا مهارت‌های علمی- عملی هنرجویان با رویکرد توسعه کارآفرینی است.

وی با اشاره به انتخاب ۶۲۰ نفر در مرحله تئوری استانی در آذرماه سال جاری و انتخاب ۳۵۰ نفر در مرحله عملی اضافه کرد: هنرجویان در ۲۱ رشته فنی و حرفه‌ای و ۲۶ رشته کاردانش با یکدیگر رقابت کردند تا منتخبان مرحله استانی نیز مشخص شود.

معاون متوسطه آموزش‌وپرورش استان تأکید کرد: در رشته فنی و حرفه‌ای ۱۰۷ نفر و در کاردانش ۱۰۴ نفر از استان انتخاب شده و به مرحله تئوری کشوری راه خواهند یافت.

به گفته ورودی منتخبان در فرودین ماه امسال در مرحله تئوری کشوری رقابت کرده و در ادامه در تابستان در مرحله عملی رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به برگزاری رقابت‌های مرحله کشوری در استان‌های آذربایجان غربی و مرکزی اضافه کرد: منتخبان کاردانش نشان ملی مهارت درجه یک، دو و سه و همچنین مدال‌های طلا، نقره و برنز دریافت می‌کنند.

معاون متوسطه آموزش‌وپرورش استان اضافه کرد: علاوه بر این منتخبان فنی و حرفه‌ای نیز رتبه‌بندی شده و مدال دریافت خواهند کرد.

ورودی افزود: هنرجویانی که بتوانند حائز مدال شوند در رشته مرتبط دانشگاه‌های سراسری به صورت رایگان ادامه تحصیل خواهند کرد.