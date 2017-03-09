قانون مبنای تائید یا رد صلاحیت کاندیدای شورا است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، مهندس سید محمد علی افشانی در جمع فرمانداران و بخشداران فارس در شیراز افزود: متاسفانه به رغم موفقیت های کم نظیر دولت عده ای بدون توجه به اینکه دولت در چه شرایطی اداره امور را در دست گرفت و اینکه اگر روند گذشته ادامه می یافت امروز کشور چه سرنوشتی داشت، خدمات و اقدامات دولت را زیر سوال می برند.

وی ادامه داد: دولت یازدهم از ابتدای شروع فعالیت خود موفق شد که تورم را کنترل کند و به بازار ارز ثبات بخشد و یک آرامش را بر فضای اقتصادی و اجتماعی کشور که لازمه توسعه و پیشرفت و ارتباطات بین المللی است حاکم کند.

استاندار فارس، با اشاره به موفقیت دولت در اجرای توافق برجام افزود: امروز آمریکا در صحنه بین الملل تنها است و حتی اگر بخواهد مانعی بر سر راه این توافق ایجاد کند هیچ کشوری با او همراهی نخواهد کرد.

افشانی افزود: باید تمام اقدامات دولت به مردم گفته شود و فرمانداران و بخشداران از فرصت موجود استفاده کنند و بدون واهمه، کارها را بیان کنند.

وی گفت: مدیری که از بیان اقدامات انجام شده هراس داشته باشد و نتواند از عملکرد زیرمجموعه خود دفاع کند و در مقابل هجمه هایی که علیه دولت می شود و در مقابل تخریب ها سکوت کند نباید به صندلی مدیریت تکیه زند.

استاندار فارس، در خصوص اقدامات انجام شده در این استان نیز گفت: یکی از کارهای اساسی که در استان انجام شده اجرای آزادراه شیراز – اصفهان به طول ۲۳۰ کیلوممتر است که ۱۳۰ کیلومتر فاصله بین شیراز تا اصفهان را می کاهد.

افشانی اضافه کرد: تا نیمه دوم سال ۹۴ این پروژه ۲۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشت و میزان اعتبار اختصاص داده شده دولتی به آن نیز ۲۴۰ میلیارد تومان و اعتبارات اختصاص یافته از سوی شریک و پیمانکار پروژه نیز ۲۲۰ میلیارد تومان بود.

وی گفت: اما هم اکنون پیشرفت فیزیکی از مرز ۵۰ درصد نیز عبور کرد که این معادل پیشرفت پنج سال گذشته است.

استاندار فارس در خصوص بحث ارتقاء توان تولید ملی نیز گفت: امسال برای هفت هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در کل کشور ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده که سهم فارس در ابتدا ۵۱۷ میلیارد تومان بود که به دنبال اعتراضی که داشتیم سقف این رقم به شرط جذب برداشته شد.

افشانی، عملکرد بانک ها در بحث اعطای تسهیلات را خود ارزیابی کرد و افزود: تا چند روز گذشته در استان ۵۵۷ میلیارد تومان پرداختی به واحدهای تولیدی داشتیم، بیش از یک هزار میلیارد تومان توسط شعب بانک ها تایید شده و بیش از سه هزار واحد نیز در سایت بهین یاب صنعت ثبت نام کرده اند.

وی گفت: علاوه بر این، بر اساس لیست تامین اجتماعی طی ۲ سال گذشته تا امروز ۲۴۱ واحد تعداد کارکنانشان به طور متوسط بیش از ۲۵ نفر افزایش داشت و برخی از واحدها تا ۶۰۰ نفر می رسد که نمونه آن کارخانه سنگ خرم بید که با راه اندازی مجدد آن چند صد نفر در آن کار می کنند.

استاندار فارس، در خصوص تشکیل کمیته جذب و حمایت از سرمایه گذاری در فارس نیز گفت: با توجه به عضویت تمام مدیران در این کمیته، پاسخ تقاضاها ظرف ۲ هفته داده می شود که تاکنون ۱۴۰ واحد تولیدی مشکلاتشان بررسی شده و مشکلات ۹۰ واحد نیز حل شده است.

افشانی تصریح کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در استان توسعه کشت گلخانه ای با توجه به خشکسالی های اخیر بود که بنا شد ۲۹ شهرک کشاورزی در استان مطالعه و راه اندازی شود تا در این شهرک ها فقط کشت گلخانه ای انجام شود.

وی ادامه داد: تاکنون مطالعات سه شهرک پایان یافته و فراخوان مشارکت در سرمایه گذاری در آنها نیز انجام شده است.

افشانی گفت: امروز میزان کشت گلخانه ای در استان از ۱۴۰ هکتار به ۲۲۰ هکتار رسیده، کشت گیاهان دارویی از یک هزار هکتار در سال ۹۳ به چهار هزار و ۶۲۵ هکتار در سال ۹۵ رسیده و دانه های روغنی نیز از ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار به ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده است.

استاندار فارس، راه اندازی شهرک بین المللی سلامت و گردشگری را از مهمترین کارهای انجام شده در این استان دانست و گفت: این شهرک در ۸۳۰ هکتار و با اعتبار ۱۰ هزار میلیارد تومان اجرا می شود و هم اینک طراحی آن با مشارکت مشاوران خارجی در حال انجام است. افشانی افزود: همچنین طی یک سال گذشته یک میلیارد و ۲۱ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت در فارس مصوب شد که این رقم معادل ۴۶ درصد کل مصوبات صندوق در سال گذشته است.

وی اظهار کرد: همچنین ۱۴۰ بسته سرمایه گذاری به ارزش ۵۵ هزار میلیارد تومان به زبان فارسی و انگلیسی تهیه گردیده تا علاقمندان به سرمایه گذاری طرح اولیه را با مطالعات مختصر در اختیار داشته باشند.

استاندار فارس افزود: دولت همچنین ۲.۲ دهم میلیارد دلار برای فاینانس در فارس تصویب کرد که نیروگاه سیکل ترکیبی لامرد با ۶۰۰ میلیون دلار و خط ۲ قطار شهری شیراز با ۷۷۱ میلیون دلار از مهمترین آنها است.

افشانی اضافه کرد: علاوه بر این، ۸۲ میلیون دلار نیز در سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران برای سرمایه گذاری ۱۰ طرح مصوب شد که در مقایسه با سال های ۹۳ و ۹۴ که ۴.۶ دهم میلیون دلار بود ۱۷ برابر شده است.

وی، شفاف سازی و سالم سازی سیستم را از دیگر برنامه های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: برای کاهش فساد باید ارتباط افراد در ادارات کم یا به طوری کلی حذف شود.

وی گفت: سامانه هایی به همین منظور راه اندازی شد که با استفاده از آنها بخش قابل ملاحظه ای از خدمات بدون برقراری ارتباط با شخص ارائه می شود.

استاندار فارس ادامه داد: در بحث واگذاری پروژه های نیمه تمام عمرانی نیز استان فارس با واگذاری ۵۶۴ پروژه و صرفه جویی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان استان اول و پیشرو در کشور است.

وی، با اشاره به بهره برداری از پروژه های مختلف عمرانی در هفته دولت و دهه فجر امسال گفت: چندین پروژه نیز در استان در آستانه بهره برداری داریم که امیدواریم در نیمه نخست سال ۹۶ شاهد افتتاح آنها باشیم.

افشانی افزود: فولاد نی ریز با ۳۴۵ میلیارد تومان، بیمارستان و مرکز پیوند بوعلی سینا با ۵۵۰ میلیارد تومان، سیمان خاکستری نی ریز با ۴۳۰ میلیارد تومان، کاشی پردیس آباده، ورزشگاه میانرود و سد چشمه عاشق نی ریز از جمله این طرح ها است.

استاندار فارس، در بخش دیگری از سخنان خود، مهمترین بیماری را بی اعتنایی به حاکمیت قانون است و ناکارآمدی و فساد را از مهمترین موانع پیش رو توسعه دانست و افزود: جوامع بشری به دلیل هزینه هایی سنگینی که پرداخت کردند در نهایت به این نتیجه رسیدند که خواهان امنیت و آزادی باشند و عدالت حاکم شود.

وی گفت: کسی که نمی تواند از حق مردم دفاع کند حتی اگر به قیمت جانش تمام شود باید فارس را بگذارد و برود.

استاندار فارس، نماد و نمود رویکرد جامعه گرایی به جای فرد گرایی را در انتخابات دانست و ادامه داد: در عصری زندگی می کنیم که مدیریت دولتی متمرکز در جامعه دیگر تمام شده و همانطور که پدرسالاری دیگر در جامعه پذیرفته نمی شود مدیریت متمرکز دولتی به معنای عام آن نیز قابل پذیرش نیست.

وی افزود: مانع انتقال مدیریت دولتی به جامعه، ناسیونالیسم ملی و تعصب دینی توام با جهل (مانند داعش) است که امروز می بینیم و اینها کسانی هستند که اجازه نمی دهند که مدیریت دولتی به جامعه منتقل شود.

افشانی اضافه کرد: لازمه انتقال این مدیریت به جامعه ، آزادی و قدرت انتخاب است و این زمانی محقق می شود که نهادهای اجتماعی و خصوصا احزاب در جامعه قدرت بگیرند.

وی ادامه داد: تا زمانی که احزاب و نهادهای اجتماعی قدرتمند شکل نگیرد صحبت از توسعه، سرابی بیش نیست.

وی گفت: در انتخابات پیش رو شما فرمانداران و بخشداران باید از حق مردم دفاع کنید، دفاع از حق مردم وظیفه شماست، هم از کسی که می خواهد انتخاب شود و هم کسی که می خواهد انتخاب کند. این مهمترین وظیفه شما در انتخابات آتی است.

استاندار فارس افزود: به هیچ وجه به دنبال این نباشید که چه کسی از چه طیف و جناحی انتخاب می شود، به دنبال این باشید که همان که مردم انتخاب می کنند برنده نهایی انتخابات شود.

وی اضافه کرد: مبنای رد تا تایید صلاحیت اشخاص هم باید فقط قانون باشد، باید بر قانون اشراف بیشتر پیدا کنید تا بتوانید از حق مردم دفاع کنید.

افشانی، افزایش مشارکت مردم را یک ضرورت دانست و گفت: مهمترین پشتوانه نظام در عرصه ملی و بین المللی میزان مشارکت مردم است، به هر میزان که این مشارکت بیشتر باشد دیپلمات های ما قدرت چانه زنی بیشتری خواهند داشت.

وی افزود: کسانی که تصور می کنند از مردم بهتر می فهمند به این دلیل است که مردم را نمی شناسند، مردم ما، مردمی آگاه هستند و بسیار خوب می فهمند و بنابراین باید بگذاریم مردم انتخاب کنند. هرچه افراد دارای صلاحیت بیشتری تایید شوند مردم بیشتر پای صندوق می آیند و قدرت انتخاب مردم بیشتر می شود.

استاندار فارس، ضمن تاکید بر لزوم همکاری فرمانداران با هیات نظارت بر انتخابات افزود: باید با تعامل، دانش و تسلط بر قانون، به دنبال حاکم کردن قانون باشید.

افشانی، همچنین بر لزوم آمادگی تمام شهرستان ها برای استقبال از میهمانان نوروزی نیز تاکید کرد و گفت: به نظر می رسد با توجه به تداوم سرما در شهرهای شمالی کشور امسال شاهد حضور تعداد بیشتری از مسافران در استان فارس و شهر شیراز باشیم و به همین دلیل باید تمام امکانات و ظرفیت ها برای استقبال و پذیرایی مناسب از این مسافران به کار گرفته شود.