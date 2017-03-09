ما به دنبال خدایی کردن انسان هستیم یا انسانی سازی دین؟

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی میرزایی پژوهشگر مسائل معاصر اسلامی در سومین روز از هفتمین هم اندیشی بین المللی اسلام و مسائل معاصر که سه شنبه ۱۷ اسفند برگزار شد، گفت: یکی از مسائل پیش روی ما چالش ­های جایگزین اسلامی معاصر است. ما می­ خواهیم بگوییم چگونه می­ توان اسلام را به عنوان یک راه حل معاصر طرح کرد تا بشود این چالش­ ها را تا حد امکان کاهش داد؟ خوانش­ های توحیدی معرفت­ شناسانه مخصوصا با وصل مطلقیت به عنوان نهاییت برای بررسی چنین موضوعی اهمیت دارند. در واقع، کلید واژه مهمی که با آن می­ توان این مسئله را آسیب­ شناسی کرد و به نوعی در تناقض با بحث مطلقیت هست کلمه «جحد» است؛ به معنای انکار چیزی که انسان با عقل و علم خویش قدرت ورود به آن را ندارد. چون عقل در مقام ثبوت، مطلق است اما در مقام واقعیت زمانمند و مکانمند همیشه مقید به شروط تدبر و تحول است. جحد کردن از نگاه معرفت ­شناسانه فاجعه بار است چون انسان چیزی را که قدرت دریافت و شناختش را ندارد می­خواهد به نوعی جحد و انکار کند و بعد وارد فضای زود هنگام تفسیر و نگاه سیمبالیک به مقولات دینی شود.

وی ادامه داد: مقوله توحید، در صورتی که از آن خوانش معرفت­شناشانه داشته باشیم، در واقع عامل اصلی اتصال و ارتباط سه حوزه هستی شناسی (نظری)، عقل عملی (حکمت عملی) و عقلانیت (یعنی تحقق جریان عقل نظر و حکمت عمل در شرایط زمانمند و مکانمند) است. اگر پیامبر (ص) فرموده است شما به امور دنیوی خود اعلم هستید، نباید خوانش گسیخته و جدا درباره این سه لایه از این حرف پیامبر شود. منظور پیامبر این نیست که ما دو هستی ­شناسی داریم: یک هستی­ شناسی که من محمد (ص) می­ گویم: «افعلوا و لاتفعلوا» و یک هستی ­شناسی که شما وقتی می ­خواهید به امور دنیا بپردازید به آن استناد کنید. ما یک عرصه فلسفه هستی­شناسانه داریم و ما نباید قائل به نگاه پارادوکسیکال در نگاه هستی­ شناسانه باشیم. توحید یعنی شناخت­ های دریافت از دیدگاه هستی و عمل و تدبیر. اگر ما توحید را در عرصه معرفت­ شناسانه اعمال نکنیم، مجبوریم که پارادایم ­های مختلفی را خلق کنیم. پاردایم­ های پوزیتویستی قابلیت جمع کامل را ندارند.

وی گفت: اساسا انسان، صرف نظر از اعتقادات یک دین، نمی ­تواند فارغ از نگاه ­ها و بینش ­های مبنایی هستی­ شناسانه حتی غذا بخورد. یعنی انسان­ها وقتی غذا می­خورند به طور تسلسی طبق سه لایه مذکور بدن اقدام می­ کند. انسان موجودی است که تمام اعمالش در دو مرحله تصمیم­ گیری و اقدام صورت می­ گیرد و نگاهش وحدتی است و بینش واحدی دارد. بدون این ویژگی­ ها مشکل شرک به وجود می­ آید و شرک معرفتی یعنی عدم اعتقاد به سه لایه هستی­ شناسانه­ ای که در بالا ذکر شد و این منجر به اختلال سیستم­ های حیات می ­شود. من می­ توانم با خدای خود ارتباط داشته باشم اما در مرحله ارتباطات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فکر کنم که اینجا من دیگر آزاد هستم و می­ توانم اقداماتی کنم که هیچ ارتباطی با لایه­ های هستی شناسی ندارند.

وی افزود: ایمان کانونی­ ترین واژه قرآنی در تبیین و اعتقاد به لایه ­ها و طبقات هستی­ شناسانه است. ایمان داشتن یعنی شناختن هسته­ های آفریده­ های خدا و معادل آن «له الخلق» است. صالحین یعنی کسانی که ایمان دارند و آنها کسانی هستند که به اجزای هستی و روابط بین آنها آشنا هستند.

حجت الاسلام میرزایی ادامه داد: یکی دیگر از چالش­ های پیش­روی انسان عدم درک صحیح از سکولاریسم است. گاهی علیرغم داشتن نشانه­ های ظاهری یک مسلمان ما واقعا سکولار هستیم. بحث سکولاریسم بحث سیستم معرفت و شناخت است. ما دو کار می ­توانیم انجام دهیم؛ یکی اینکه انسان را به عنوان مرجع، حاکم، منبع و قضاوت­ گر قرار دهیم و دیگری اینکه عقل­ گرایی کنیم و تمام اجزاء هستی را در یک نگاه مرتبط با هم و برآمده از اعتقاد به وحدت خالق و وحدت مخلوق قضاوت کنیم. نتیجه این است که وحدت تکوین و تشریع یک ضرورت است. آیا ما به دنبال خدایی کردن انسان هستیم یا انسانی سازی دین؟ بسیار خطرناک است؛ سکولاریسم یعنی دومی. در نگاه سکولار، انسان با داشته ­های معرفتی خود در مواقع مطلق به دنبال قضاوت است. این خطرناک­ ترین و جاهلانه­ ترین اقدام است.

وی در پایان گفت: در نتیجه، ما باید انسان­ها را فرا بخوانیم الهی شوند، اما الهی شدن در اینجا به نظر من معرفت­ شناسی است. متاسفانه کشورهای مسلمان نیز دچار سکولاریسم شده­ اند. مسلمانان باید فراپارادایم فکر کنند؛ پارادایم ­ها تله هستند و نباید در آنها غرق شویم. ما باید فرامتودولوژی کار کنیم. ما باید به غرب بگوییم که نگاه شما به هستی جزئی و تقسیمی است و ما می­ خواهیم شما را دعوت کنیم به توحید یعنی همان نگاه کلان هستی شناسانه. غربی ­ها می­ توانند نظام­ های خود را بسازند اما مشروط به اینکه مبتنی بر نظام تکوین و تشریع و بر اساس خوانش­ های عقلانی و معرفتی باشد.