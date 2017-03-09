ارسال ۱۱۴مقاله به سومین همایش ملی انرژی و محیط زیست در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد مولانی امروز پنج شنبه درسومین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی وتوسعه پایدار که در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحدسنندج برگزارشد، گفت: بیش از دو دهه است که بحث محیط زیست درکل دنیا اهمیت ویژه ای پیدا کرده و درکشورما هم دراین راستا کنفرانس ها وهمایش های مختلفی برگزار شده است.

وی اظهارداشت: در سومین دوره این همایش علاوه بر بعد کمی آن سعی کردیم در بعد کیفی هم تلاش کردیم از کمیته علمی قوی برای داوری آثار استفاده کنیم.

وی از ارسال ۱۱۴ مقاله به دبیرخانه این همایش اشاره کرد و افزود: از این تعداد توسط هیئت داوران ۲۱ مقاله برای سخنرانی و ۶۸ مقاله هم برای ارائه در قالب پوستر انتخاب شدند.

رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ادامه داد: ۲۱ مقاله برگزیده در قالب سه پنل در این همایش یک روزه ارائه می شوند.

مولانی به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد وگفت: فراهم آوردن فضایی مناسب برای بحث و تبادل نظر وانتقال تجربیات میان علاقمندان واطلاع از یافته های جدید در هریک از حوزه های مرتبط با محیط زیست از جمله مهمترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی بیان کرد: امیدواریم برگزاری این همایش بتواند به هم افزایی تجربه ها و ارتباط مستقیم و رودروی پژوهشگران و دانشجویان فعال در زمینه محیط زیست کمک شایانی می کند.

وی ادامه داد: این همایش فرصتی برای علاقمندان است که بتوانند به واسطه سخنرانی، ارائه پوستر و برگزاری میزگردهای تخصصی و شرکت در کارگاه های آموزشی به بحث و تبادل اطلاعات در خصوص انواع روش ها، رویکردهای نظری و کاربردهای عملی در حوزه محیط زیست بپردازند.