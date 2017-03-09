۱۶ هزارو ۲۰۰ میلیارد برای راه اندازی واحدهای راکد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری پیش از ظهر پنجنشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربی اظهارداشت: در فصل پاییز امسال در مقایسه با پاییز سال قبل با احتساب صادرات نفت رشد اقتصادی کشور ۹.۹ و بدون صادرات نفت ۶.۴ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه ایران با ۱۱ درصد رشد در ۹ ماهه امسال اولین جایگاه رشد برتر علمی دنیا را در بین ۲۵ کشور به خود اختصاص داده است افزود: منطقه آزاد ماکو یک ظرفیت بزرگ برای رشد و توسعه اقتصادی آذربایجان غربی است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: همه باید تلاش کنیم واحدهای صنعتی که در این منطقه در حال ساخت هستند، هر چه سریعتر به بهره برداری برسند زیرا که همین واحدها در توسعه این منطقه نقش مهمی خواهند داشت.

وی همچنین به اهمیت شتاب بخشیدن به تکمیل زیر ساخت‌ها و نیز جذب سرمایه گذار خارجی در منطقه آزاد ماکو تاکید کرد افزود: امید می‌رود این منطقه حرکت دهنده استان در تبدیل شدن به قطب مهم اقتصادی باشد و خلاهای اقتصادی آذربایجان غربی در این زمینه برطرف شود.

انصاری با اشاره به رسیدن کشور به رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی با تلاش دولت تدبیر و امید گفت: بدون درنظر گرفتن نفت، طی این مدت شاهد رشد پنج درصدی اقتصاد در کشور هستیم که در نوع خود بی نظیر است.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور ۲.۷ درصد جلوتر از پیش بینی‌های انجام شده است، اظهار داشت: طبق گزارش بانک جهانی، ایران باثبات‌ترین و پر رونق ترین اقتصاد را در بین کشورهای منطقه دارد.

انصاری افزود: در ۹ ماه سال جاری شاهد رشد ۵.۷ درصدی در حوزه کشاورزی، ۵.۴ درصدی در حوزه خدمات و ۱۰.۵ درصدی بودیم که نشانگر فعالیت‌های مثبت دولت تدبیر و امید برای خروج کشور از رکود اقتصادی است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اضافه کرد: یکی از عوامل مهم تحقق این رشد، تلاش دولت برای توسعه همه جانبه کشور بود و بیش از ۱۶۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی در سال جاری به واحدهای اقتصادی پرداخت شد.

وی با بیان اینکه عده‌ای در کشور درصدد سیاه نمایی وضعیت مثبت اقتصادی و دستاوردهای دولت هستند، گفت: داشتن مدرک از یک دانشگاه نامعلوم نشانگر فهم درست از اقتصاد نیست.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور رشد علمی کشور را یکی از دغدغه‌های مهم رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: ایران رتبه نخست رشد علمی در جهان را به خود اختصاص داده است که امیدواریم این روند ادامه یابد.

وی با بیان اینکه طی سال جاری شاهد رشد علمی ۱۱ درصدی در کشور بوده‌ایم، اضافه کرد: روسیه و چین با رشد علمی ۳ و ۱.۲ درصدی در جایگاه دوم و سوم رشد علمی در جهان هستند.