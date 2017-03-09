  1. استانها
  2. همدان
۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۲۰

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رزن: 

امسال ۱۴ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی رزن مورد بازرسی قرار گرفته است

امسال ۱۴ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی رزن مورد بازرسی قرار گرفته است

رزن - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رزن گفت: طی سالجاری بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی در شهرستان رزن مورد بازرسی قرار گرفته است

ابوالفضل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال از اول اسفندماه در رزن آغاز شده است، گفت: ۲ اکیپ بازرسی به منظور کنترل قیمت واحدهای صنفی عمده و خرده فروش تا پایان فروردین به نظارت مشغول خواهند بود.  

وی اظهار داشت: امسال بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته که تعداد تخلفات کشف شده طی بازرسی های انجام شده ۷۱۸ مورد بوده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رزن  اظهار داشت: تعداد ۶۱ مورد گشت مشترک با دستگاه های نظارتی از قبیل دامپزشکی، شبکه بهداشت، اتاق اصناف و نیروی انتظامی تا به امروز صورت گرفته است.  

وی با اشاره به اینکه تعداد ۶۵۴ واحد متخلف شناخته شده و متخلفین با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده اند، عنوان کرد: مبلغ جرایم وصولی تعزیرات حکومتی یک میلیارد و ۴۶ میلیون ریال بوده است.  

مرادی در خصوص کالای تنظیم بازار ایام عید نیز عنوان کرد: ۵۰ تن برنج با قیمت هرکیلو ۳ هزار و ۸۰۰ تومان تامین شده و در فروشگاه ها و واحدهای صنفی عرضه می شود.

وی عنوان کرد: با توجه با نزدیک شدن ایام عید اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه ها و تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار را اولویت قرار داده تا شهروندان در تامین اقلام مورد نیاز خود دغدغه خاصی نداشته باشند.

کد مطلب 3927830

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها