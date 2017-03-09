امسال ۱۴ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی رزن مورد بازرسی قرار گرفته است

ابوالفضل مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرح نظارتی ویژه ایام پایانی سال از اول اسفندماه در رزن آغاز شده است، گفت: ۲ اکیپ بازرسی به منظور کنترل قیمت واحدهای صنفی عمده و خرده فروش تا پایان فروردین به نظارت مشغول خواهند بود.

وی اظهار داشت: امسال بیش از ۱۴ هزار و ۴۰۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفته که تعداد تخلفات کشف شده طی بازرسی های انجام شده ۷۱۸ مورد بوده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان رزن اظهار داشت: تعداد ۶۱ مورد گشت مشترک با دستگاه های نظارتی از قبیل دامپزشکی، شبکه بهداشت، اتاق اصناف و نیروی انتظامی تا به امروز صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۶۵۴ واحد متخلف شناخته شده و متخلفین با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده اند، عنوان کرد: مبلغ جرایم وصولی تعزیرات حکومتی یک میلیارد و ۴۶ میلیون ریال بوده است.

مرادی در خصوص کالای تنظیم بازار ایام عید نیز عنوان کرد: ۵۰ تن برنج با قیمت هرکیلو ۳ هزار و ۸۰۰ تومان تامین شده و در فروشگاه ها و واحدهای صنفی عرضه می شود.

وی عنوان کرد: با توجه با نزدیک شدن ایام عید اداره صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق اصناف و اتحادیه ها و تعزیرات حکومتی نظارت بر بازار را اولویت قرار داده تا شهروندان در تامین اقلام مورد نیاز خود دغدغه خاصی نداشته باشند.