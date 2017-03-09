  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۵۷

فرماندار سنقر وکلیایی:

تدابیر لازم برای ارائه نان باکیفیت در تعطیلات نوروز انجام شده است

تدابیر لازم برای ارائه نان باکیفیت در تعطیلات نوروز انجام شده است

کرمانشاه- فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی گفت: برنامه ریزی لازم برای خدمات رسانی و ارائه نان با کیفیت و مناسب به شهروندان و مسافران نوروزی در تمامی ایام تعطیلات نوروز صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی امروز سرزده از سطح واحدهای خبازی این شهرستان بازدید کرد.

 یاور محمدی ضمن بازدید از واحدهای خبازی شهرستان سنقر و کلیایی از اقدامات شرکت غله و خدمات بازرگانی این شهرستان تقدیر و تشکر کرد .

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی در این خصوص ابراز داشت: به منظور کنترل بیش از پیش  خبازیها از لحاظ کمیت، کیفیت و نکات بهداشتی در آستانه سال جدید، از تمامی ظرفیتها و امکانات دستگاههای ذیربط در جهت رفاه و آسایش شهروندان بهره گیری خواهد شد.

رئیس شورای آرد و نان شهرستان سنقر و کلیایی همچنین افزود: برنامه ریزی لازم در خصوص خدمات رسانی و ارائه نان با کیفیت و مناسب به شهروندان و مسافران نوروزی در تمامی ایام تعطیلات نوروز صورت گرفته است.

گفتنی است، در کل ایام نوروز سه واحد خبازی از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب به صورت کشیک نسبت به تامین نان شهروندان و مسافرین نوروزی این شهرستان اقدام می نمایند.

کد مطلب 3927845

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها