تدابیر لازم برای ارائه نان باکیفیت در تعطیلات نوروز انجام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی امروز سرزده از سطح واحدهای خبازی این شهرستان بازدید کرد.

یاور محمدی ضمن بازدید از واحدهای خبازی شهرستان سنقر و کلیایی از اقدامات شرکت غله و خدمات بازرگانی این شهرستان تقدیر و تشکر کرد .

فرماندار شهرستان سنقر و کلیایی در این خصوص ابراز داشت: به منظور کنترل بیش از پیش خبازیها از لحاظ کمیت، کیفیت و نکات بهداشتی در آستانه سال جدید، از تمامی ظرفیتها و امکانات دستگاههای ذیربط در جهت رفاه و آسایش شهروندان بهره گیری خواهد شد.

رئیس شورای آرد و نان شهرستان سنقر و کلیایی همچنین افزود: برنامه ریزی لازم در خصوص خدمات رسانی و ارائه نان با کیفیت و مناسب به شهروندان و مسافران نوروزی در تمامی ایام تعطیلات نوروز صورت گرفته است.

گفتنی است، در کل ایام نوروز سه واحد خبازی از ساعت ۶ صبح تا ۱۰ شب به صورت کشیک نسبت به تامین نان شهروندان و مسافرین نوروزی این شهرستان اقدام می نمایند.