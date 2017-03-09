بیش از ۱۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در نوروز۹۶ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رنجبر ظهر پنجشنبه در نشستی خبری به تشریح برنامه های نوروزی فرهنگ و ارشاد در استان فارس پرداخت و با شادباش آغاز سال نو ایرانی گفت: ویژه برنامه های نوروزی در شیراز از ۲۸ اسفندماه جاری با اجرای یک عنوان «پرفورمنس» با عنوان «انتظار آبی» کاری از امین مظفری در نگارخانه وصال آغاز می شود.

اجرای آیین های نوروزخوانی توسط ۱۰ گروه در شیراز

وی با بیان اینکه تمامی برنامه های نوروزی فرهنگ و ارشاد فارس از ساعت ۱۹ آغاز می شود عنوان کرد: در حوزه برنامه های تئاتری، آیین های نوروزخوانی توسط ۱۰ گروه سیاه باز و نوروزخوان متشکل از اهالی و گروه های ا تجربه استان از شهرهای مرودشت، فسا و شیراز در نوروز۹۶ به هنرنمایی می پردازند.

رنجبر با اعلام اینکه نوروزخوانی های یادشده در ۱۰ میدان و محل تجمع گردشگران نوروزی از جمله تخت جمشید، آرامگاه کوروش، حافظیه و سعدیه، ارگ کریم خان زند و ورودی های شهر و خیابان های پرتردد برگزار می شود افزود: برنامه های نوروزخوانی از اول فروردین آغاز می شود و هرشب در ساعت ۱۹ در این اماکن به گردشگران و مسافران نوروزی ارایه خواهد شد.

معاون هنری فرهنگ و ارشاد فارس از اجرای یک گروه سیاه بازی با اثری تلفیقی با تئاتر مدرن از ابتدای سال در تماشاخانه استاد سپاسدار خبر داد و یادآور شد: تمامی برنامه های نوروزی فرهنگ و ارشاد فارس در نوروز۹۶ رایگان است.

وی در ادامه برنامه های تئاتری نوروز فارس از ادامه اجرای نمایش «چند قدم تا زیر صفر» به مناسبت نوروز۹۶ خبر داد و افزود: این تئاتر به کارگردانی حمیدرضا بهمن پور هر شب در ساعت ۱۹ به میزبانی تماشاخانه استاد هودی به صحنه می رود.

رنجبر به ویژه برنامه های نگارخانه های شیراز در نوروز ۹۶ اشاره و عنوان کرد: نمایشگاه های هفت سین، نوروزخوانی، آیینی و سنتی از ۱ فروردین در نگارخانه وصال با موضوع «نقاشان شهر» حاوی آثار برجسته نقاشان شیرازی آغاز می شود.

وی با اشاره به اینکه نگارخانه های شیراز تا ۲۰ فروردین میزبان برنامه های نوروزی است افزود: نگارخانه تار و پود نیز در نوروز ۹۶ با عنوان «بهار ایرانی» به استقبال گردشگران و مسافران نوروزی می رود که به عرضه و فروش آثار نقاشی، طراحی و چاپ دستی اختصاص دارد.

«بهار ایرانی» با ۱۰۰ اثر هنرمندان تحویل می شود

رنجبر نمایشگاه «بهار ایرانی» را حاوی ۱۰۰ اثر از هنرمندان خراسان، مازندران، خوزستان، اصفهان و فارس دانست و گفت: این نمایشگاه در برگیرنده آثار ۵۰ هنرمند از استانهای نامبرده است که از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ میزبان گردشگران نوروزی است. این درحالیست که نمایشگاه یادشده از ۲۰ اسفند آغاز و تا ۲۱ فروردین ۹۶ ادامه دارد.

معاون هنری ارشاد فارس در ادامه از اجرای نمایشگاه گروهی هنرمندان نگارگر سراسر ایران در نگارخانه باتیس شیراز خبر داد و یادآور شد: نگارخانه به نگار به همراه نگارخانه مانی نیز با نمایشگاهی از ۷سین ایرانی و صنایع دستی تا اول فروردین به اجرای برنامه می پردازند. این درحالیست که نگارخانه سروناز شیراز هم در نوروز ۹۶ نمایشگاه نقاشی برگزار می کند.

رنجبر در حوزه فعالیت های سینمایی نوروز ۹۶ به اکران ۱۵ روزه فیلم های منتخب و مطرح ایران و جهان از ۱ تا ۱۱ فروردین خبر داد و گفت: در روزهای نامبرده سینماهای غزل و مهر فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس روزانه یک سانس نمایش فیلم در ساعت ۱۹ دارد.

وی از پخش انیمیشن های مطرح ایران و جهان در تاریخ یادشده خبر داد و عنوان کرد: سینماهای نامبرده افزون بر نمایش ۷ عنوان فیلم خارجی در طول نوروز۹۶، سه گانه عباس کیارستمی را با اکران زیردرختان زیتون، خانه دوست کجاست و زندگی و دیگر هیچ دنبال می کنند.

وی برگزاری تورهای نوروزی عکاسی را از دیگر ویژه برنامه های فروردین۹۶ عنوان کرد و افزود: این تورها به شکل تک نفره و گروهی توسط انجمن ها، شهرداری شیراز و اداره های شهرستان سازماندهی شده اند.

فرهنگ و ارشاد نقشی در تحویل سال نو حافظیه ندارد

معاون هنری ارشاد فارس با توجه به تجربه گردهمایی خودجوش مردم و گردشگران به مناسبت تحویل سال نو در آرامگاه حافظ در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر برنامه ریزی برای این رویداد گفت: در شورای برنامه ریزی فرمانداری شیراز که به مناسبت نوروز تشکیل شد بر این موضوع تاکید گردید که برنامه هایی به این خاطر توسط سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ترتیب یابد. از این رو فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس در آیین تحویل سال نو در حافظیه نقشی ندارد.

وی با اشاره به برنامه های نوروزی فرهنگ و ارشاد در شهرستان ها اعلام کرد: در ادامه اکران فیلم؛ در قالب طرح «سینما سلام» ۱۶ شهرستان فارس در نوروز ۹۶ به پخش فیلم «سلام بمبئی» می پردازند.

معاون سینمایی ارشاد فارس با توجه به درپیش بودن همایش ملی «ریحانه النبی» در شهرستان مُهر گفت: در طول این همایش هر شب ۲ گروه از شیراز و شهرستان ها از ساعت ۱۹ تا ۲۲ به اجرای برنامه های هنری می پردازند.

رنجبر با اشاره به بخش موسیقی برنامه های نوروزی اعلام کرد: با کنسرت محسن یگانه در روزهای ۲۶ و ۲۷ اسفندماه جاری در تالار حافظ فرهنگ و ارشاد فارس به استقبال نوروز خواهیم رفت.