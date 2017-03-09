دانشگاه هاب بین المللی در هرمزگان تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ظهر پنجشنبه در نشست با روسای دانشگاه پیام نور استان هرمزگان گفت: در بُعد آموزشی در یکساله ونیم گذشته، برای تعداد ۲۷۰ رشته الکترونیکی مجوز گرفته شده است .

رئیس دانشگاه پیام نور کشور اظهار داشت: برای کلیه رشته های حضوری و غیر حضوری از وزارت علوم، مجوز الکترونیکی شدن گرفته شده است.

رستمی ابوسعیدی افزود: مجوز تعداد ۳۴۰ رشته کارشناسی ارشد را گرفته ایم و با این وجود سهم کارشناسی ارشد در استان هرمزگان بسیار ناچیز است که انشالله با تمهیداتی ویژه و افزایش تعداد اعضای هیئت علمی این تعداد رشته کارشناسی ارشد در استان هرمزگان نیز بیشتر گردد.

به گفته وی، در بُعد آموزشی کارهای بسیار ارزشمندی انجام شده است و تبدیل وضعیت اساتید با مشکلاتی همراه بوده است که ۹۰درصد مشکل مامور به تحصیل ها حل شده است.

وی تصریح داشت: در سالجاری ۲۸۵ میلیارد تومان بودجه بند «و» افزایش پیدا کرده است و بودجه عمرانی ۳۱۰ میلیارد تومان شده است که افزایش بسیار خوبی داشته است.

رئیس دانشگاه پیام نور کشور گفت: برای اولین بار حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه تسهیلات مصوب کرده ایم و در زمینه های که در آینده می تواند درآمدزایی کند رقم بسیار قابل توجه ای است و نیازمند برنامه ریزی دقیق است.

دکتر رستمی ابوسعیدی افزود: دانشگاه پیام نور استان هرمزگان به عنوان هاب بین المللی در آموزشهای بین المللی در کشور شناخته شده است و هرمزگان با گرفتن مجوز این موضوع، افزایش تعداد هیئت علمی را خواهد داشت.

وی در تشریح به تصویب رسیدن هاب بین المللی دانشگاه پیام نور، بیان داشت: این قانون به دانشگاه پیام نور اجازه می دهد تا دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه های بین المللی جذب دانشجو داشته باشد و دانشجویان بتوانند مدرک بین المللی از دانشگاه دریافت کنند.

وی افزود: با توجه به این مجوز می توانیم با کمک واحد بندرعباس دانشگاههای بین المللی در مناطق مختلفی چون کیش و قشم دایر کنیم.

عالی ترین مقام دانشگاه پیام نور کشور تصریح داشت: در برنامه توسعه ششم، تعداد ۶۰ دانشجو از خارج کشور برای تحصیل وارد ایران می شوند و نیاز به آموزش فارسی دارند که به این منظور در ماههای گذشته مرکز آموزش زبان فارسی را افتتاح کردیم.

وی تبیین داشت: این دانشگاه بیش از ۸۴۰ طرح نیمه تمام داشت که با صرفه جویی همکاران و وام های گرفته شده بیش از ۲۱۰ طرح در هفته دولت و دهه فجر به بهر ه برداری رسید.

وی اظهارداشت: دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی در کشور است و کارهای بزرگ پژوهشی نیز در کشور انجام شده است و این امر باعث شده است که بودجه های خوبی به این استان تخصیص یابد که امید است بودجه مناسبی نیز به دانشگاه اختصاص یابد.

رئیس دانشگاه پیام نور کشور گفت: تلاش همه مجموعه این است که بتوانیم پیام نور را در جایگاه والای علمی و پژوهشی خودش ثابت کنیم.

به گفته وی، دانشگاه پیام نور یک دانشگاه از راه دور می باشد و براساس ساعت حضور ، موظفی اعمال می شود.

دکتر رستمی اظهارداشت: این دانشگاه متنوع ترین دانشگاه در سطح کشور می باشد و تاکنون تولید ۴ هزار محتوی الکترونیکی و نوشتن ۲۰۰۰ عنوان کتاب را کارنامه خود دارد و ۹ هزار عنوان درسی تالیف نشده داریم که از افراد واجدشرایط در تالیف ، ترجمه کتاب و تولید محتوی الکترونیکی دعوت به همکاری در این زمینه ها می کنیم.

وی تاکیدکرد: آموزش جای پژوهش و مقاله را نمی گیرد و کارهای پژوهشی از اولویت بالایی برخوردار است.

به گفته وی ، دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی در کشور می باشد و بیش از ۵۰۰ واحد در سرتاسرایران اسلامی و ۶۴ دفتر نمایندگی در خارج از کشور دارد .