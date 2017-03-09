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۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۴:۲۴

رئیس دانشگاه پیام نور کشور خبر داد:

دانشگاه هاب بین المللی در هرمزگان تاسیس می شود

دانشگاه هاب بین المللی در هرمزگان تاسیس می شود

بندرعباس - رئیس دانشگاه پیام نور کشور از تاسیس دانشگاه هاب بین المللی در استان هرمزگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اصغر رستمی ابوسعیدی ظهر پنجشنبه در نشست با روسای دانشگاه پیام نور استان هرمزگان گفت: در بُعد آموزشی در یکساله ونیم گذشته، برای تعداد ۲۷۰ رشته الکترونیکی مجوز گرفته شده است .

رئیس دانشگاه پیام نور کشور اظهار داشت: برای کلیه رشته های حضوری و غیر حضوری از وزارت علوم، مجوز الکترونیکی شدن گرفته شده است.

رستمی ابوسعیدی افزود: مجوز تعداد ۳۴۰ رشته کارشناسی ارشد را گرفته ایم و با این وجود سهم  کارشناسی ارشد در استان هرمزگان بسیار ناچیز است که انشالله با تمهیداتی ویژه و افزایش تعداد اعضای هیئت علمی این تعداد رشته کارشناسی ارشد در استان هرمزگان نیز بیشتر گردد.

به گفته وی، در بُعد آموزشی کارهای بسیار ارزشمندی انجام شده است و تبدیل وضعیت اساتید با مشکلاتی همراه بوده است که ۹۰درصد مشکل مامور به تحصیل ها حل شده است.

وی تصریح داشت: در سالجاری ۲۸۵ میلیارد تومان بودجه بند «و» افزایش پیدا کرده است و بودجه عمرانی ۳۱۰ میلیارد تومان شده است که افزایش بسیار خوبی داشته است.

رئیس دانشگاه پیام نور کشور گفت: برای اولین بار حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه تسهیلات مصوب کرده ایم و در زمینه های که در آینده می تواند درآمدزایی کند رقم بسیار قابل توجه ای است و نیازمند برنامه ریزی دقیق است.

دکتر رستمی ابوسعیدی افزود: دانشگاه پیام نور استان هرمزگان به عنوان هاب بین المللی در آموزشهای بین المللی در کشور شناخته شده است و هرمزگان با گرفتن مجوز این موضوع، افزایش تعداد هیئت علمی را خواهد داشت.

وی در تشریح به تصویب رسیدن هاب بین المللی دانشگاه پیام نور، بیان داشت: این قانون به دانشگاه پیام نور اجازه می دهد تا دانشگاه پیام نور با همکاری دانشگاه های بین المللی جذب دانشجو داشته باشد و دانشجویان بتوانند مدرک بین المللی از دانشگاه دریافت کنند.

وی افزود: با توجه به این مجوز می توانیم با کمک واحد بندرعباس دانشگاههای بین المللی در مناطق مختلفی چون کیش و قشم دایر کنیم.

عالی ترین مقام دانشگاه پیام نور کشور تصریح داشت: در برنامه توسعه ششم، تعداد ۶۰ دانشجو از خارج کشور برای تحصیل وارد ایران می شوند و نیاز به آموزش فارسی دارند که به این منظور در ماههای گذشته مرکز آموزش زبان فارسی را افتتاح کردیم.

وی تبیین داشت: این دانشگاه بیش از ۸۴۰ طرح نیمه تمام داشت که با صرفه جویی همکاران و وام های گرفته شده بیش از ۲۱۰ طرح در هفته دولت و دهه فجر به بهر ه برداری رسید.

وی اظهارداشت: دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی در کشور است و کارهای بزرگ پژوهشی نیز در کشور انجام شده است و این امر باعث شده است که بودجه های خوبی به این استان تخصیص یابد که امید است بودجه مناسبی نیز به دانشگاه اختصاص یابد.

رئیس دانشگاه پیام نور کشور گفت: تلاش همه مجموعه این است که بتوانیم پیام نور را در جایگاه والای علمی و پژوهشی خودش ثابت کنیم.

به گفته وی، دانشگاه پیام نور یک دانشگاه از راه دور می باشد و براساس ساعت حضور ، موظفی اعمال می شود.

دکتر رستمی اظهارداشت: این دانشگاه متنوع ترین دانشگاه در سطح کشور می باشد و تاکنون تولید ۴ هزار محتوی الکترونیکی و نوشتن ۲۰۰۰ عنوان کتاب را کارنامه خود دارد و ۹ هزار عنوان درسی تالیف نشده داریم که از افراد واجدشرایط در تالیف ، ترجمه کتاب و تولید محتوی الکترونیکی دعوت به همکاری در این زمینه ها می کنیم.

وی تاکیدکرد: آموزش جای پژوهش و مقاله را نمی گیرد و کارهای پژوهشی از اولویت بالایی برخوردار است.

به گفته وی ، دانشگاه پیام نور بزرگترین دانشگاه دولتی در کشور می باشد و بیش از ۵۰۰ واحد در سرتاسرایران اسلامی و ۶۴ دفتر نمایندگی در خارج از کشور دارد .

کد مطلب 3927887

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