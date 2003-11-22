برگزاري كنسرت در عيد سعيد فطر

به گزارش خبرنگار هنري " مهر"، اين كنسرت كه قرار بود در روز 29 و 30 آبان در تالار وحدت برگزار شود، در روزهاي 6 و 7 آذر ماه در همين مكان برگزار مي شود.

" شعاري" در ادامه در مورد قطعات انتخابي براي اجرا در اين كنسرت گفت: در قسمت اول اين برنامه سلو سه تار، به همراه اجراي اركستر زهي ، در قسمت دوم يك قطعه از اشعار مولانا كه با اجراي همخوانان ، اركستر زهي و گروه "همساز" همراه مي شود، در قسمت سوم قطعه " اشين" كه براي دو نوازي سه تار و عود است و در قسمت چهارم تكنوازي سه تار به ياد اساتيدي چون" سعيد هرمزي" ، " يوسف فروتن" و استاد "ابوالحسن صبا" تنظيم شده براي ملودي ها با يك تنظيم جديد با زمينه اركستر زهي، اجرا مي شود.

وي در پايان در مورد تفاوت هاي اين اجرا با ديگر كنسرت هايش گفت: تلفيق سازهاي مضرابي با اركستر زهي نيز براي اولين بار است كه در اين اجرا صورت مي گيرد.

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