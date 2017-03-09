اجرای کامل اقتصاد مقاومتی در هلال احمر/آمادگی انتقال تجربیات

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در دومین جلسه چهارمین دوره مجمع عمومی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اینکه، این نهاد مردمی سال بسیار سختی را پشت سر گذاشته است، افزود: امیدواریم تا پایان سال با تلاش همه اعضای مجمع و همه آنها که دلشان برای جمعیت هلال‌احمر می‌تپد، با پشتوانه امدادگران، جوانان و داوطلبان و الطاف خداوند متعال،بتوانیم روزهای باقیمانده این سال را با موفقیت سپری کرده و در سال آینده، روزهای روشن و نویدبخشی را برای جمعیت پیش رو داشته باشیم.

نگاه مردم و مسئولان به نهاد مردمی هلال احمر بسیار مثبت است

وی با اشاره به اینکه دلایل بسیاری برای امیدواری به آینده و حرکت رو به جلوی جمعیت هلال‌احمر وجود دارد، اظهار کرد: یکی از مهمترین انگیزه ها برای حرکت رو به جلو، سرمایه اجتماعی و اعتمادی است که مردم به این نهاد مردمی دارند و هر چند ممکن است مردم نسبت به عملکرد مسئولان هلال‌احمر نقدهایی هم داشته باشند، اما دید مردم و مسئولان به این نهاد مردمی بسیار مثبت است و لذا نقطه امید ما در درجه نخست؛ همین سرمایه اجتماعی است.

ضیائی با تاکید بر اینکه انسجام داخلی بسیار خوبی در جمعیت هلال‌احمر وجود دارد، افزود: این انسجام موجب می‌شود تا هر تصمیم‌گیری در جمعیت تا حصول نتیجه مدنظر انجام شود و این نشان از انگیزه و آمادگی بالای خدمت‌رسانی در هلال‌احمر دارد.

نیاز جامعه به جمعیت هلال‌احمر روزافزون است

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان اینکه نیاز جامعه به جمعیت هلال‌احمر روزافزون است، گفت: این نیاز در همه ماموریت های هلال احمر در حال افزایش است و به خصوص در زمینه های افزایش سرمایه های اجتماعی، کمک به رفع آسیب های اجتماعی و... شاهد تجلی آن هستیم و همه اینها موجب پررنگ‌تر شدن نقش هلال‌احمر در کشور و حتی خارج از مرزها شده است.

وی با اشاره به اینکه توان جمعیت هلال احمر در ایجاد همبستگی و پیوستگی اجتماعی از دیگر نقاط قوت برای امیدواری به آینده این نهاد مردمی است، خاطرنشان کرد: هر فعالیت جمعیت، موجب افزایش این پیوستگی شده و لذا هر اقدامی که داوطلب هلال احمر انجام می دهد، جدای از انجام کاری مثبت در جامعه، موجب افزایش اعتماد جامعه به خود فرد می‌شود.

حضور بی سابقه و پررنگ هلال‌احمر در برنامه ششم توسعه

ضیائی با بیان اینکه هلال‌احمر از پاک ترین سازمان‌های فعال در کشور و پیشتاز تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: حضور جمعیت هلال‌احمر و دیده شدن این جمعیت در قوانین رسمی کشور از جمله اساسنامه قانونی و همچنین نقش بی سابقه و پررنگ هلال احمر در برنامه ششم توسعه کشور، میراث و دستاوردی است که همه ما موظف هستیم تا آن را حفظ کنیم؛ این مهم برای جمعیت نه به معنای عدم استقلال، بلکه نقطه قوت بزرگی است که نشان از موثر بودن یک نهاد مردمی در کشور را دارد.

وی با اشاره به اینکه توان اقتصادی بالقوه ای در هلال احمر وجود دارد، افزود: هر چند هنوز بخش کمی از این توان در جمعیت هلال احمر بالقوه شده، اما می‌توان آن را تقویت کرد؛ چراکه این توان بسیار، برای این نهاد کارساز خواهد بود.

آمادگی هلال‌احمر برای انتقال تجربیات اقتصاد مقاومتی

ضیائی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات ستاد تدابیر ویژه اقتصاد مقاومتی در هلال‌احمر، گفت: جمعیت هلال احمر در این زمینه از حضور دستگاه‌ها و مسئولان نظارتی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در این نهاد مردمی استقبال می‌کند تا مشاهده کنند که هلال‌احمر منویات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی را به صورت کامل اجرایی کرده است.

وی اظهار کرد: در این زمینه آماده‌ایم تا تجربیات خود را در اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان الگو به سایر دستگاه‌ها نیز منتقل کنیم.

نقطه امید و قابل اتکاء جمعیت به مجمع عمومی و شورای عالی

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه این نهاد از اقبال بسیار خوبی در میان سایر جمعیت های ملی برخوردار است، گفت: جمعیت های ملی، هلال احمر ایران را به عنوان یکی از جمعیت های برتر، حرفه ای و الگو قبول دارند و شاهد این ادعا بازدیدهای مستمر و تقاضاهای همکاری و مشورت هایی است که از این جمعیت وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه مجمع عمومی و شورای عالی از ظرفیت های مهم جمعیت هستند که به عنوان نقطه امید و قابل اتکاء، موجب افزایش توان این نهاد مردمی در خدمت به مردم می‌شوند؛ اظهار کرد: جمعیت باید به سازمانی حرفه ای، یادگیرنده، چالاک، هوشمند و با قدرت تاثیرگذاری بالا در ماموریت های خود در جامعه تبدیل شود.

تاکید بر کیفی سازی فعالیت‌ها و داشتن اهدافی روشن برای تحقق برنامه‌ها

ضیائی با تاکید بر کیفی سازی فعالیت‌ها و داشتن اهدافی روشن برای تحقق برنامه‌ها، افزود: بر این اساس برنامه ١٠ساله جمعیت هلال احمر در قالب دو برنامه پنج ساله تدوین شد تا مسیر و اهداف ما به شکلی روشن تبیین و تعیین شود و بتوانیم در مسیری مشخص و با برنامه‌ ای آینده نگارانه وارد عمل شویم.

وی با اشاره به اینکه از سال آینده در جمعیت هلال احمر فعالیتی خارج از برنامه انجام نخواهد شد، گفت: اجرای برنامه پنج ساله جمعیت هلال احمر با برنامه ششم توسعه کشور همراه شد و ما موفق به گنجاندن بخشی از برنامه پنج ساله جمعیت در برنامه ششم توسعه کشور شدیم و ماده ٩٢ برنامه ششم توسعه برای جمعیت مصوب شد که بسیار نزدیک به اهداف کلان و برنامه پنج ساله جمعیت است.