تلاش برای اخذ سهمیه ٨٠ هزار نفری حج/مذاکرات ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محمدی گفت: تعداد یک میلیون و ٣٤٣ هزار و ٥١٥ نفر در انتظار اعزام به حج هستند و تلاش برای اخذ سهمیه ٨٠ هزار نفری که در سال ٩٤، ٦٠ هزار نفر بود از دیگر اقدامات این سازمان است.

به گفته وی، توجه جدی به بخش خصوصی در حوزه حج و زیارت، واسپاری بخشی از کار به دفاتر زیارتی، حضور جدی دفاتر زیارتی در امر اعزام از طریق شرکت های مرکزی، افزایش اعزام زائر به عتبات، توسعه و ترویج اسلام، توجه بیشتر مردم به عتبات بعد از تعلیق عمره، از جمله سیاست های سازمان حج و زیارت است.

محمدی عنوان کرد: اعزام های استانی منطبق با ذائقه های هر استان، ایجاد بسته های متنوع ٧ روزه، ٢٠ روزه و... افزایش خدمات بهداشتی، ایمنی، بیمه، ایجاد بسته های ویژه برای مراکز دولتی و خصوصی، همکاری با بانکها، افزایش رضایتمندی زائرین، تسهیل فرایند ثبت نام از طریق سایت های فاخر، سماح، عتبات، ثبت نام الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، کاهش هزینه ها، نظارت مستمر، توسعه زیرساخت های خدمات زیارتی شامل ترغیب سرمایه گذاران ایرانی در عراق، الگوسازی مناسب در ایجاد مراکز اقامتی منطبق با ذائقه ایرانی، ایجاد رقابت در سرمایه داران عراقی برای تاسیس اماکن اقامتی مطلوب از جمله فعالیت های سازمان حج و زیارت است.

وی به مذاکرات انجام شده درباره مراسم حج ٩٦ اشاره کرد و گفت: مذاکرات که پیشرفت نسبی داشته است همچنان ادامه دارد.

محمدی تاکید کرد: محکومیت دو مامور پلیس خاطی در پرونده فرودگاه جده به چهار سال زندان و هزار ضربه شلاق، رسما به ما اعلام شد و مجرمین در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.