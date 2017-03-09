سرپرست اداره کل اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، در حکم فریدون همتی استاندار قزوین آمده است:نظر به تعهد و تجارب ارزنده سرکار عالی و بنا به پیشنهاد معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار به موجب این ابلاغ و با حفظ سمت به عنوان سرپرست اداره کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب می شوید.

در بخش بعدی این پیام آمده است: امید می رود با اتکال به خداوند متعال و در سایه رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری، در پیشبرد اهداف و سیاست های دولت تدبیر و امید و همچنین در حیطه وظائف محوله و قانونی برای خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم شریف استان موفق باشید.

مریم بیدخام هم اکنون به عنوان مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین نیز مشغول به کار است.