نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در رودسر آغاز به کار کرد

علی نوروزی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اشهار کرد: نمایشگاه بهاره همه ساله با نزدیک شدن به آغاز سال نو و باهدف عرضه مستقیم کالا و تامین مایحتاج مردم در سراسر کشور برپا می شود. امسال نیز در رودسر برپاست تامحلی باشد برای خریدبی واسطه شهروندان باقیمت های مناسبتر

وی افزود: امسال این نمایشگاه در شهرستان رودسر در سالن پاس نیروی انتظامی آغاز به کار کرده که کالاهای مورد نیاز مردم از قبیل پوشاک، کیف، کفش، خشکبار، گوشت و مرغ را در ۳۰غرفه و ۱۰ در صد زیر قیمت بازار عرضه می کند.

نائب رئیس اتاق اصناف رودسر دسترسی آسان مردم به کالاهای مورد نیاز وجلوگیری از افزایش قبمت ها وکنترل بازار به واسطه افزایش تقاضا در این ایام را از اهداف مهم برگزاری این نمایشگاه عنوان کرد.

نوروزی همچنین از اختصاص یک غرفه به فرش بافی برای اولین بار در این نمایشگاه اشاره کرد و گفت: این غرفه با هدف ارائه تابلو فرش های دست باف هنرمندان شهرستان دراین نمایشگاه جانمایی شده است.

وی در ادامه به کشیک نانوایی ها در ایام نوروز نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در طول این مدت برای رفاه حال بیشتر شهروندان ومسافران ۳۵ واحد نانوایی به پخت نان مشغول خواهند بود.

نمایشگاه عرضه مساقیم کالا در رودسر که از روز گذشته آغاز به کار کرده تا ۲۸ اسفند ماه آماده بازدید علاقه مندان است.