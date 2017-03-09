۱.۶ میلیارد برگه سهم دست به دست شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، در نتیجه داد و ستدهای روز جاری سهامداران بیش از یک میلیارد و ۶۵۶ میلیون برگه سهم و حق تقدم را در بازار دست به دست کردند که ارزش این مبادلات بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بود و در ۶۲ هزار نوبت معاملاتی انجام شد.

گفتنی است امروز نمادهای ملی مس، پالایش نفت تبریز، بانک ملت، هلدینگ نفت و گاز پارسیان، بانک تجارت، سرمایه گذاری معادن و فلزات و فولاد مبارکه با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل باعث افت ۵۱۴ واحدی این متغیر شدند. در پایان معاملات امروز شاخص کل در رقم ۷۶هزار و ۲۸۵ ایستاد.

همچنین امروز شاخص های بازار اول و دوم به ترتیب ۴۹۶ و ۳۶۱ واحد افت کردند.

در بازار روز چهارشنبه گروه های فلزات اساسی، فرآورده های نفتی و خودرو با بیشترین حجم و ارزش معاملات در صدر برترین گروه های صنعت قرار گرفتند.

صدرنشینی بازار نیز با بیشترین رشد قیمت متعلق به نمادهای نصیر ماشین، بانک خاورمیانه، لیزینگ ایرانیان، شیمی داروئی داروپخش، آسان پرداخت پرشین، مس شهید باهنر و موتورسازان تراکتورسازی ایران بود.

در مقابل نمادهای پالایش نفت تبریز، فرآورده های نسوز ایران، پلی اکریل، پمپ سازی ایران، سیمان غرب، بانک تجارت و سرما آفرین با بیشترین کاهش قیمت در انتهای جدول معاملات نشستند.

در بازار روز جاری سهامداران برای خرید سهام سایپا دیزل در نماد معامله بلوکی، اوراق مشارکت شهرداری سبزوار، اوراق مشارکت کارکنان نفت، واحدهای صندوق امین یکم، پارند پایدار سپهر و کیان بیشترین تقاضا و صف خرید را تشکیل دادند.

در مقابل گروهی دیگر برای خروج از سهام پلی اکریل، واحدهای صندوق پارند پایدار سپهر، سهام پست بانک، توسعه صنایع بهشهر، ایران ارقام، اوراق صکوک بناگستر کرانه و اوراق مشارکت شهرداری سبزوار بیشترین عرضه ها و سنگین ترین صف های فروش را تشکیل دادند.

در پایان معاملات امروز بیمه البرز در نماد معامله بلوکی با معامله ۳۸۰ میلیون سهم به ارزش ۶۸۴ میلیارد ریال بیشترین حجم و ارزش معاملات را ثبت کرد.