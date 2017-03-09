ارائه آموزش های ویژه به زوج های جوان مشهدی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد راهبردی و دبیرخانه اجرایی برنامه‌های ریحانه در این رابطه اظهارکرد: این دوره آموزشی و فرهنگی با مشارکت معاونت امداد و امور مستضعفین آستان قدس رضوی از ۲۱ بهمن آغازشده و تا ۲۶ اسفند ادامه دارد.

فاطمه دژبرد ،هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی را تحکیم و تعالی پیوند خانواده، ارائه آموزش‌های پیشگیری از معضل اجتماعی طلاق و نوآوری در خدمت‌رسانی و هدفمند کردن کمک‌های امدادی آستان قدس رضوی، ارائه آموزش‌های مشاوره‌ای و برگزاری مراسم ازدواج زوج‌های جوان در حرم مطهر رضوی عنوان کرد.

وی افزود: در قالب این برنامه حدود ۶ جلسه مشاوره‌ای آموزشی با حضور استادان مجرب و کارآزموده برای ۱۴۴۶زوج جوان مشهدی در سالن اجتماعات تالار صبا برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد راهبردی و دبیرخانه اجرایی برنامه‌های ریحانه تصریح کرد: در دو مرحله زوج‌های جوان به حرم مطهر رضوی مشرف و جشن ازدواج آنان با حضور کارشناسان برجسته دینی کشور و اجرای برنامه‌های بانشاط مذهبی برگزار خواهد شد.

دژبرد ادامه داد: مرحله اول مراسم جشن ازدواج زوج‌های جوان در حرم مطهر رضوی ۲اسفندماه با حضور ۶۰۰ زوج جوان و مرحله دوم نیز ۲۴ اسفند با حضور ۸۴۶ زوج برگزار خواهد شد.