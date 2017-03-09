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۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۵۸

در قالب طرح«مردان علوی، زنان فاطمی» انجام می شود

ارائه آموزش های ویژه به زوج های جوان مشهدی

ارائه آموزش های ویژه به زوج های جوان مشهدی

مشهد- دوره آموزشی مشاوره ویژه ۱۴۴۶ زوج جوان با عنوان «مردان علوی، زنان فاطمی» از سوی سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ستاد راهبردی و دبیرخانه اجرایی برنامه‌های ریحانه در این رابطه اظهارکرد: این دوره آموزشی و فرهنگی با مشارکت معاونت امداد و امور مستضعفین آستان قدس رضوی از ۲۱ بهمن آغازشده و تا ۲۶ اسفند ادامه دارد.

فاطمه دژبرد ،هدف از برگزاری این دوره‌های آموزشی را تحکیم و تعالی پیوند خانواده، ارائه آموزش‌های پیشگیری از معضل اجتماعی طلاق و نوآوری در خدمت‌رسانی و هدفمند کردن کمک‌های امدادی آستان قدس رضوی، ارائه آموزش‌های مشاوره‌ای و برگزاری مراسم ازدواج زوج‌های جوان در حرم مطهر رضوی عنوان کرد.

وی افزود: در قالب این برنامه حدود ۶ جلسه مشاوره‌ای آموزشی با حضور استادان مجرب و کارآزموده برای ۱۴۴۶زوج جوان مشهدی در سالن اجتماعات تالار صبا برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد راهبردی و دبیرخانه اجرایی برنامه‌های ریحانه تصریح کرد: در دو مرحله زوج‌های جوان به حرم مطهر رضوی مشرف و جشن ازدواج آنان با حضور کارشناسان برجسته دینی کشور و اجرای برنامه‌های بانشاط مذهبی برگزار خواهد شد.

دژبرد ادامه داد: مرحله اول مراسم جشن ازدواج زوج‌های جوان در حرم مطهر رضوی ۲اسفندماه با حضور ۶۰۰ زوج جوان و مرحله دوم نیز ۲۴ اسفند با حضور ۸۴۶ زوج برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3928008

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