روزهای پایانی امسال در لرستان همراه با بارش برف و باران خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آریایی در گفتگو با رسانه ها اظهار داشت: از ظهر روز شنبه هفته آینده بارش برف و باران گسترده در بسیاری از مناطق کشور و استان لرستان آغاز و تا انتهای سال به صورت منقطع و ناپیوسته ادامه خواهد داشت.

وی گفت: بارش ها در بیشتر مناطق شهری و گرمسیر به صورت باران و در مناطق سردسیر، نقاط مرتفع، ارتفاعات و گردنه های کوهستانی به صورت برف خواهد بود.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه بعید است بارش ها در هفته آتی سبب ایجاد یخبندان و نهایتا باعث اختلال در تردد جاده ها و معابر شهری شود، زیرا دمای هوا رو به افزایش است گفت: اطلاع رسانی به اعضای شورای مدیریت بحران شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.