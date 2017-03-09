به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور اجرای منویات مقام معظم رهبری در حفظ و توسعه‌ محیط زیست، ایجاد جنگل و فضای سبز و با هدف مهار ریزگردها، طرح جنگل‌کاری برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در ۱۰۰۰ هکتار از مناطق حاشیه‌ای تهران، با حضور رییس دفتر مقام معظم رهبری، رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و جمعی از مسئولان کشوری روز یک‌شنبه ۲۲ اسفند ماه افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

طرح ۱۰۰۰ هکتاری جنگل‌کاری برکت در ۹۰ هکتار از زمین‌های منطقه‌ی مسعودیه تهران، ۷۶۰ هکتار در منطقه‌ی ملارد شهریار (اخترآباد) و ۱۵۰ هکتار در منطقه‌ی ده سید لواسان به اجرا در آمده است. در این مناطق ۲۹۵ هزار اصله نهال و بوته شامل انواع آتریپلکس، تاغ، کاج، سرو، توت، داغداغان، زیتون، زرشک، سنجد، بادامک و پسته وحشی کاشته شده است.

با توجه به افزایش آلودگی هوا و ریزگردها و هم‌چنین وجود عرصه‌های بیابانی که منشأ پیدایش این ریزگردها در هوای کلانشهر تهران شده، اجرای طرح جنگل‌کاری برکتِ ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) می‌تواند به گسترش محدوده‌ی کمربند سبز و ایجاد هوای پاک و سالم در تهران کمک شایان توجهی کند. این در حالی است که در طرح جنگل‌کاری برکت در منطقه‌ی ملارد شهریار (اخترآباد)، علاوه بر مهار ریزگردها و افزایش پوشش جنگلی و مرتعی شاهد ایجاد اشتغال برای اهالی منطقه نیز خواهیم بود.

در این مراسم علاوه بر افتتاح و بهره‌برداری از ۱۰۰۰ هکتار طرح جنگل‌کاری برکت در اطراف تهران، عملیات ایجاد ۲۰۰۰ هکتار جنگل جدید نیز توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان‌های مرزی کشور که دچار آلودگی هوا در نتیجه‌ی پراکنده شدن ریزگردها هستند، آغاز خواهد شد تا با گسترش فضای سبز به کاهش مشکلات زیست محیطی در این مناطق کمک شود.