خبرگزاری مهر – گروه استان ها: شهرستان رابر در غرب کرمان رتبه نخست بارش های استان را از آن خود کرده است، شهرستان رابر اقلیمی کاملا متفاوت از شهرستان های شمالی و شرقی استان دارد و برعکس جنوب کرمان سردسیر محسوب می شود و مملو از مراتع سرسبز، کوهستان های پوشیده از انواع درختان وحشی و دارای متنوع ترین گونه های گیاهی و جانوری است.

رابر در واقع به رامسر استان کرمان شهرت یافته است و صحنه هایی را می توان در این شهرستان دید که کمتر کسی باور می کند در استان کرمان که گرمترین نطقه زمین را در خود جای داده است چنین مناظر بدیعی از طبیعت سرسبز و زیبا وجود داشته باشد.

رودخانه های جاری بر بستر جنگل های میوه های وحشی و دشت های مملو از گل های رنگارنگ و بوته زارهای تمشک در کنار سیاه چادرهای عشایر صحنه های بسیار زیبایی را خلق کرده است.

هم اکنون برای اجرای طرح های گردشگری در این منطقه سرمایه گذاری های قابل توجهی در حال انجام است و مورد توجه ویژه گردشگران قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: تخت سر تشتک و هنزاء از متفاوت ترین مناطق گردشگری استان کرمان است و چهره ای مانند مناظر استان های شمالی در این منطقه وجود دارد این مناطق دارای ارتفاعات بسیار کم شیب و ملایم است که پوشیده از گونه های گیاهی مختلف به همراه برکه های کوچک است و ارتفاع این منطقه از سطح دریا ۳۶۰۰ متر است.

این مناطق دارای ارتفاعات بسیار کم شیب و ملایم است که پوشیده از گونه های گیاهی مختلف به همراه برکه های کوچک است و ارتفاع این منطقه از سطح دریا ۳۶۰۰ متر است

محمود وفایی افزود: هنزا از جاذبه های خاص استان کرمان است و سعی داریم با جذب گردشگر و اجرای طرح های مناسب زیرساخت های گردشگری را در این منطقه ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: منطقه ییلاقی تخت سرتشتک عشایرنشین است و مناظر بسیار زیبایی دارد، به دلیل ارتفاع زیاد در این منطقه درخت مرتفع نمی روید و تمام گونه های گیاهی به سبزه زارهای زیبا ختم می شود.

وی افزود: به دلیل شرایط خاص کوهستانی زندگی در این مناطق عملا عشایری است و از اوایل اسفند ماه تا اواخر تابستان ادامه دارد و به دلیل بارش برف و سرمای هوا منطقه خالی از سکنه می شود.

فرماندار رابر نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: رابر بیشتر مستعد اکوتوریسم است و قصد داریم با توسعه بوم گردی در روستاها زمینه رفاه بیشتر گردشگران را فراهم کنیم.

علیجان سلیمانی افزود: منطقه گردشگری هنزا یکی از بهترین مکان های گردشگری استان کرمان است که سعی داریم با کمک سرمایه گذار بخش خصوصی زمینه لازم برای توسعه گردشگری را مهیا کنیم.

وی ادامه داد: منطقه در فصل بهار و تابستان یکی از زیباترین مناطق کشور برای گردشگری است و در زمستان نیز می توان با استفاده از شرایط آب و هوایی پیست اسکی را در منطقه راه اندازی کرد.

منطقه در فصل بهار و تابستان یکی از زیباترین مناطق کشور برای گردشگری است و در زمستان نیز می توان با استفاده از شرایط آب و هوایی پیست اسکی در منطقه راه اندازی کرد

فرماندار رابر خواستار معرفی توانمندی های گردشگری رابر به مردم شد و افزود: توسعه زیر ساختهای گردشگری در زمینه توسعه صنعت گردشگری ضروری است.

وی رابر را منطقه ای بکر برای سرمایه گذاری عنوان کرد و تاکید کرد که از سرمایه گذاران با توام توان در استان کرمان حمایت می شود.

وی گفت: رابر بیشتر در زمینه کشاورزی و دامداری فعال است اما باید زمینه توسعه گردشگری را برای خلق ثروت برای مردم منطقه مهیا کنیم.

وی تاکید کرد که تمام امکانات شهرستان برای پذیرایی از مسافران نوروزی مهیا شده است، در زیر به برخی از مناطق گردشگری رابر اشاره می شود.

چشمه عروس

چشمه عروس نام رودی است در سه کیلومتری شهرستان رابر واقع در استان کرمان. این رود به طول ۸۷ کیلومتر سومین رود بلند کرمان بعد از هلیل‌رود و رود ملنتی است.

این رود پس از آبیاری مزرعه‌های رابر به هلیل رود می‌پیوندد و به سد جیرفت می‌ریزد. هلیل رود و چشمه عروس باهم به هامون جازموریان می‌ریزند. چشمه عروس رابر یکی دیگر از مکانهای زیبا وطبیعی استان کرمان است که هرساله پذیرای مهمانان نورزی در این مکان خنک ودلنواز است. این چشمه در شهرستان رابر واقع شده که رابر با هوای خنک و طبیعت بکر خود پذیرای مسافران نوروزی از سراسر کشور بوده است.

امازاده سید مرتضی، بندر هنزا، لنگر، جنگل هونی، چشمه عروس، عشق آباد و سر تشتک از مناطق گردشگری است که بیشترین مسافر را جذب کرده‌اند.رابر دارای مناظر زیبا، دیدنی و چشمه سارهای فراوان است، به طوری به رامسر جنوب ایران نامگذاری شده است. منطقه ییلاقی رابر در دامنه کوه شاه واقع شده است و هوایی خنک و کوهستانی دارد.

نگاهی به پایتخت طبیعت گردی در جنوب شرق کشور

بخش هنزاء به دلیل استقرار در محدوده کوهستانی، آب و هوایی مطبوع و مناظر و چشم‌اندازهای زیبا و دلپذیری دارد. دره‌های خوش آب و هوا، سرسبز و کوه‌های مرتفع، این بخش را دربرگرفته‌اند. گذر رودخانه هنزا از میان روستا، سبب شادابی و طراوت آن شده است. حواشی رودخانه از درختان بلند، گل‌های رنگارنگ و گیاهان طبیعی پوشیده شده است. دره کوهستانی بندر هنزا با درختان کهنسال گردو به ویژه در فصل‌های بهار و تابستان به تفرجگاهی زیبا تبدیل می‌شود. این روستای کوهستانی، با طبیعت بکر و زیبا، گردشگران بسیاری را به سوی خود جلب می‌کند.

از جاذبه های گردشگری دیگر این بخش می توان به امامزاده سید محمد رضا ابوطالب(ع) و همچنین آبشار سرخوییه،امامزاده سید مرتضی (ع) و آبشار آبسر در روستای سید مرتضی ،تخت سرتشتک در بندر هنزاءدره گلی هوک در سرمشک ،دره گلوگازر،جنگل های اورس گلوچار و گلوگازر اشاره کرد.

در فصل تابستان، عشایر منطقه در اطراف روستا اتراق می‌کنند و به رمه‌گردانی، فرآوری محصولات لبنی و تولید صنایع دستی مانند نخ‌ریسی و گلیم‌بافی می‌پردازند. دیدن زندگی پر جنب و جوش عشایر، بسیار جالب توجه و تأمل برانگیز است.

مهم‌ترین سوغات هنزاء و رابر گردو و بادام وعسل و محصولات لبنی است.

بخش هنزاء از طریق محورهای کرمان-رابر-هنزاء و جیرفت -ساردوئیه -هنزاء و کرمان-راین -ساردوئیه- هنزاء با جاده‌ای آسفالت قابل دسترسی است.

آبشار کوه شاه گلوه گاه رودخانه هلیل رود

آبشار کوه شاه در استان کرمان واقع است. این آبشار در دامنه های قله ۴۳۵۰ متری کوه شاه در ۱۲ کیلومتری شمال غربی شهرستان رابر قرار گرفته است. ارتفاع آبشار در حدود ۱۵ متر و در ارتفاع ۳۲۶۰ متری از سطح دریا واقع است. این آبشار در ارتفاعات هزار قرار گرفته که بلندترین قله آن کوه هزار با ارتفاع ۴۵۰۱ متر چهارمین قله مرتفع کشور محسوب می شود. کوه هزار به دلیل داشتن هزار نوع گیاه گوناگون ، هزار نامیده شده است و با مساحت ۹۰۰ کیلومتر مربع سرچشمه رودخانه هایی چون هلیل رود تهرود می باشد.

مرتفع ترین مناطق مسکونی ایران روستاهای باب زنگی و اردیکان با ارتفاع بیش از ۳۳۰۰ متر در کوه هزار قرار دارند. این کوه در ۱۰۰ کیلومتری جنوب کرمان و در جنوب ارتفاعات هزار قرار دارد. این آبشار در مسیر صعود به قله کوه شاه قرار دارد و از شهرستان رابر قابل دسترسی است.

روستای گلوچار

بالای روستای گلوچار رابردره بسیار زیبا پوشیده از درختان ارس است که تماشایی و بی نظیربه نظر می رسد. در آنجا درختان ارس بزرگی وجود دارد که عمر آن ها طولانی است و سرمایه ای بزرگ برای پوشش گیاهی شهرستان محسوب می شود، دره محیطی آرام ودل نشین برای گردشگران است تا به تماشای جنگل سبز بنشینند.

گردو دره کار

در بالای ده دیوان رابر رشته کوه لاله زار چندین درخت گردوی کهنسال با تنه های بسیار قطور وجود داردکه ریشه های آن ها در هم تنیده شده ومکانی است بسیار زیبا که آرمیدن زیر سایه این درختان بسیار لذت بخش است.

تخت سرطشتک

در منطقه کوهستانی از ارتفاعات بندر هنزا جایی مسطح وصاف وجود دارد که پوشیده از چمن وگلهای زیبای بهاری است و اطراف آن را بوته های وحشی پوشانده است این مکان در نوع خود دیدنی وتماشایی است.

عشق آباد اسکر

در شرق اسکر با گذشتن از چندین تپه طبیعتی سرسبز وپوشیده از درخت دیده می شود که دیدگان را محو تماشای خود می کند این مکان با صفا عشق آباد است که با جاذبه های طبیعی خود می تواند سالانه گردشگران زیادی را در آغوش خود بپذیرد.

دفینه های اشکان

ده اشکان سیه بنوئیه رابر از زمان اشکانیان وجود داردکه بیشتر آن ها در زمان حکومت محمد رضا شاه به وسیله آمریکایی هابه غارت رفته است از جمله عقیق های درشت مخصوصا یک یاقوت سرخ که عکس آذر میندخت وپوران دخت به طول ۵سانتی متر در دو طرفش منقوش بوده ویک کفنی زربفت که متعلق به یکی از سلاطین اشکانی بوده است.

محوطه باستانی قره قطوئیه

مرز مشترک رابر واسفندقه محوطه بزرگی است که اشیا باستانی زیادی در آنجا پنهان است در چند نوبت مورد غارت قرار گرفته است.

تل کوشک

این محوطه باستانی در رابر قرار دارد گروهی معتقدند قدمت آن به دوره ساسانیان بر می گردد که قسمتی از آن به دلیل گسترش زمین ها وباغهای پیرامون آن از بین رفته اند.

قلعه رابر

در رابر محله ای که امروز ان را قلعه نامیده اند قرار داشته در سال ۱۲۰۷ ه. ق که فتحعلی خان به رابر قشون کشی کرده قلعه آباد بوده است ومردم آن جا جمع شده اند و با جهانبانی فتحعلی خان بنای مخالفت گذاشتند اما خان قاجار از حیث سلاح و مهمات کاملا مجهز بود رویارویی با آن سودی نداشت و با وساطت و میانجی گری بعد از یک ماه تسلیم شدند هنوز آثاری از آن قلعه باقی مانده است.

قلاع دیگری نیز در رابر جود داشته ولی مهمترین آن ها همان قلعه رابر بود، این قلاع عبارتند از قلعه دیلم در حومه سیه بنوئیه که می گویند متعلق به زمان دیلمیان است و دو قلعه در جوار آن یکی کنار ساختمان دژدان و دیگری کنار قنات جواهران، قلعه کلدان، قلعه پدم اباد، قلعه سنگ بندر هنزا و قلعه بید بست سرهنگر.

کاروانسرای شیرزاد

در سرچشمه رودخانه آبدر رابر قرار داشته و به نام شیرزاد جد عشایر لری شمس الدینی موسوم شده در ساخت این سازه کوهستانی از مصالح بومی از قبیل قلوه سنگهای رودخانه استفاده شده و هفت فضای جدا و مرتبط با هم داشته است. مسافرین بعد از عبور از مسیر کوهستانی صعب العبور در این کاروانسرا اتراق می کردند.

ساختمان عمارت

ساختمانی که مشهور به عمارت و متعلق به رستم خان اسفندیاری معروف به رفعت الدوله برادر عدل سلطان پسر مرتضی قلی خان فرزند محمد اسماعیل است. این عمارت در وسط باغ بزرگی در شمال رابر در کوچه رفعت واقع است ساخت این بنا دو سال طول کشید و آجر های آن را به وسیله قاطر از کرمان به رابر حمل کرده اند متاسفانه این ساختمان رو به ویرانی است و فقط ستون هایی از آن باقی مانده است.

رابر از طریق کرمان و شهرستان بافت راه درسترسی دارد.