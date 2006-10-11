ژن اصلي در نمو كليه ها كشف شد

به گزارش خبرگزاري مهر، دانشمندان بيمارستان كودكان "سنت جودي" در امريكا معتقدند: ژن Six2 حاوي سلول هاي بنيادي والدي است كه سلول هاي متمايزي را براي ايجاد بخش هاي ويژه اي از اندام هاي بدن به وجود مي آورند.

سلول هاي بنيادي كليوي منبع سلول هايي هستند كه به وسيله سيگنال هاي شيميايي براي تغيير به "نفرون ها" كارآيي دارند.

"نفرون ها" ساختارهايي در كليه ها هستند كه خون را از آلودگي پاك مي كنند. اين ساختارها در نهايت به لوله هايي كه خون پالوده را به صورت ادرار جمع و به مثانه هدايت مي كنند، متصل مي شوند.

بنا بر گزارش يونايتدپرس اينترنشنال، تيم تحقيقاتي بيمارستان "سنت جودي" دريافتند: ژن Six2 از واكنش سلول هاي پيشرو به اين سيگنال ها جلوگيري كرده و بدين ترتيب منبعي دائمي از سلول هاي بنيادي نامتمايز را براي ادامه رشد كليه ها ايجاد مي كند.