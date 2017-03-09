برجام توانسته ماموریتش را انجام دهد/ادامه مسیر با تجار است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان در همایش تجلیل از کارآفرینان و مدیران اشتغالزای کشور که عصر امروز برگزار شد با بیان اینکه برجام از زوایای مختلف قابل بررسی است گفت: یک زاویه مسایل داخلی و برخوردهای سیاسی با برجام است. در کنار مضرات نگاه سیاسی به ان اما یک منفعت دارد این نکاه که برجام باعث شد رشد خوبی در سطح فهم و درک سیاسی جامعه ایجاد کند.

معاون وزیر خارجه گفت: برجام چهره و موقعیت ایران را از زمین تا آسمان تغییر داد.

وی ادامه داد: برجام برنامه هسته ای ایران را از یک برنامه ممنوعه به یک برنامه مشروع در سطح بین الملل تغییر داد و قطعنامه های فصل هفتمی شورای امنیت را لغو کرد که ایران را تهدید صلح و امنیت بین الملل می دانستند. امروز ایران یکی از مهترین بازیگران در عرصه منطقه و سوریه است که تا دیروز سعی می شد ما را نادیده بگیرند.

این مقام وزارت خارجه با بیان اینکه برنامه هسته ای به خوبی بعد از برجام ادامه دارد از خدمات و نقش افرینی علی اکبر صالحی قدردانی کرد.

عراقچی گفت که صالحی یکی از برجسته ترین دانشمندان هسته ای کشور است که در مذاکرات بسیار اثر گذار بودند.

معاون ظریف خاطرنشان کرد: برنامه هسته ای و با نظارت های بیشتر به خاطر اعتماد سازی ادامه می یابد.

وی تاکید کرد که تمام موانعی که برجام باید از سر راه کنار می زد را برداشته است. توقع نبود برجام اقتصاد ایران را دگرگون کند بلکه انتظار بود موانع برداشته شود و این وظیفه را برجام انجام داد. مثلا برجام موانع خرید هواپیما را برداشت اما اینکه چرا خریدیم و چطور آن را خریدیم به سیاست های دولت و کشور باز می گردد. برجام باید موانع بر سر راه فروش نفت را بر می داشت که این کار را انجام داد اما اینکه بعد از ان وزارت نفت خوب عمل کرد؛ به نظر من خوب عمل کرد.

عراقچی اظهار کرد: وضعیت در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به حالت عادی برگشته است. معتقدم وزارت نفت کاری در حد معجزه انجام داد که در طی یکسال میزان فروش نفت را به قبل از تحریم ها برگرداند.

وی همچنین گفت که با کارهایی که در حال انجام است به زودی در برداشت سهم گازمان در میادین مشترک مساوی می شویم.

معاون وزیر خارجه کشورمان با اشاره به انتقادها از بازگردانده نشدن پول های حاصل از فروش نفت به کشور گفت: می گویند پول ها بر نمی گردد، اما مگر کشور بدون اینکه این پول ها بر گردد می توانست اداره شود. منتقدان گفتند که رشد بالای ۷.۶ درصد که رییس جمهور اعلام کردند به خاطر فروش نفت است و نکته این است که پس پول حاصل از فروش نفت به کشور بازگشته است که منقدان می گویند این رشد به خاطر فروش نفت بوده است. بانک های مختلفی هستند که ما با آنها کار می کنیم و در این رابطه مشکلی نداریم.

وی گفت: در حوزه بانکی وضعیت هنوز عادی نشده است اما این عادی نشدن به خاطر برجام نیست و مشکلات غیر برجامی باعث شده تبادلات بانکی ما به حالت عادی باز نگردد. البته ما بن بستی هم در روابط بانکی نداریم.

عراقچی مشکلات غیر برجامی بر سر راه تعاملات بانکی را تحریم های اولیه آمریکا دانست و ادامه داد: این تحریم ها ربطی به مساله هسته ای ندارد و موضوع مذاکرات ما هم نبود و تعجب می کنم دوستانی که حرف از برداشته نشدن تحریم ها می زنند از همین تحریم ها صحبت می کنند یا می گویند چرا علیه ما امریکا موضع گرفت چرا اقدام خصمانه انجام داد!

وی گفت: ایران نمی تواند با دلار و بانک های آمریکایی کار کند و طبعا مشکل افرین است اما این مشکل برای ما بن بست ایجاد نکرده است. برخی کشورها مثل عراق و پاکستان یا کره جنوبی با دلار کار می کنند و مشکل داریم اما راه هایی هست که می توانیم ارز این کشورها را بدون تبدیل به دلار به یورو تبدیل کنیم . ما امروز کانال های مالی ایجاد کردیم که پول ما به دلار در آن کانال از جمله کانال مالی مربوط به پرداخت پول هواپیماهای بویینگ قرار می گیرد.

عراقچی اظهار کرد: البته مقاومتی هست که مسیرهای دلالی قبلی باقی بماند اما این در زمان تحریم ها بود و نوش جانشان و سودشان هم بردند اما الان دیگر شرایط عادی شده است و در مقابل کسانی که دایم تبلیغ می کنند که گشایش نشده تا سرمایه گذاران به شیوه های گذشته روی بیاوردند باید مقابله کرد.

وی در ادامه به مشکلاتی که به واسطه قوانین FATF وجود دارد گفت: بانک های ما متاسفانه هنوز نتوانستند خود را با قوانین آن هماهنگ کنند. به هر حال امری است زمان بر، اما باید برای ورود به سیستم مالی بین الملل تلاش زیادی داشت.

وی تاکید کرد که همه موانع غیر برجامی باعث شده تعاملات بانکی ما به حالت عادی فعلا بر نگرد، البته دوستان بانک مرکزی به شدت در حال کار هستند.

عراقچی گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی هیچ عاملی نتواند اقتصاد ما را تحت تاثیر قرار دهد و در مقابل تحریم های بین المللی نتواند تاثیر بگذارد. اقتصاد مقاوتی یعنی اقتصادی درون زا و برون گراست و به معنی انزوای در درون نیست. امروز دیپلماسی کار خود را کرده و موانع بیرونی را برداشته است.

وی با اشاره به دریافت گاز از ترکمنستان و تقاضای آنها برای افزایش قیمت گاز گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی وقتی ترکمنستان تهدید می کند گاز را می بندد بگوییم ببند و دیدید که اتفاقی نیفتاد و دوباره پای میز مذاکره آمدند.