فضای مجازی از سوی دشمنان برای غارت دین تدارک دیده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری، از مردم خواست با مشارکت در این جشن، در آستانه سال نو نیازمندان را خوشحال کنند.

وی با بیان اینکه نیکوکاران باید هر کاری را به بهترین وجه انجام دهند، گفت: باید احسان و نیکی مشمول همه مخلوقات الهی شود که حیوانات نیز از این موهبت جدا نیستند.

امام جمعه همدان تاکید بر درختکاری یادآور شد: اینکه مقام معظم رهبری اقدام به درختکاری می‌کنند، الگویی برای همگان است که باید با درس گرفتن از ایشان توسعه فضای سبز را مدنظر قرار دهیم.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس خبرگان رهبری یادآور شد: در این اجلاس در خصوص مسائل بسیاری صحبت شد و گزارش کار قرارگاه خاتم‌الانبیاء نیز نشان از انجام خدمات زیادی داشت.

آیت الله محمدی با بیان اینکه فضای کار در کشور وجود دارد و در گزارش عملکرد قرارگاه خاتم‌الانبیاء این مسئله کاملاً هویدا بود، گفت: فضای مجازی به فضای سخره گرفتن دین و مذهب تبدیل و محلی برای فساد شده که این موضوع بسیار غم‌انگیز است.

امام جمعه همدان با بیان اینکه فضای مجازی از سوی دشمنان برای غارت دین آمده است، عنوان کرد: والدین مراقب فرزندان خود باشند که فضای مجازی آنها را به سوی خود جذب نکند.

وی در ادامه بابیان اینکه تروریسم در عراق و سوریه در حال شکست و اسرائیل نیز در حال رسوا شدن است، گفت: داعش روزهای اخر حیات خود را می گذراند.

امام جمعه همدان اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل تروریست هستند و مسلمانان را بیگناه می‌کشند آن وقت با وقاحت تمام، شیعیان را تروریست می‌نامند.