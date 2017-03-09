به گزارش خبرنگار مهر، برزین ضرغامی عصر پنجشنبه در آئین بزرگداشت تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد که در اداره کل ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: این روز به‌واسطه سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به خراسان شمالی گرامی داشته می‌شود.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این سفر افق آینده کانون فرهنگی و هنری مساجد را ترسیم کردند و درباره سبک زندگی ایرانی اسلامی تعریفی جامع ارائه کردند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در بخش دیگری خطاب به حضار گفت: بنده تصور می‌کردم از این برنامه استقبال بیشتری شود درحالی‌که چنین نیست.

کانون های مساجد برنامه محور باشند

ضرغامی در بخش دیگری تأکید کرد: حیات، توسعه و گسترش کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد منوط به برنامه محور بودن است.

در ادامه این مراسم پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور توسط سرپرست اداره کل ارشاد اسلامی استان البرز قرائت شد.

در این پیام آمده است:

مسجد، خانه خدا و مآمن عاشقان دلباخته و مشهد شاهدان جمال و جلال الهی است. مسجد، معراج بندگان آزاد و وارسته‌ای است که جز وصال دوست هیچ نمی‌خواهند و غم و شادی خود را به رضای دوست گره‌زده‌اند، از این مکان انسان به مرتبه والاتر اعتلا یافته و جسم و جان خویش را به رایحه سعادت و رستگاری معطر می‌کند.

مسجد نه‌فقط محفل عبادت و مجلس انس و عاشقی، که پایگاه فرهنگ و انسان‌سازی است، بارقه‌های نخستین انقلاب اسلامی از مسجد قوام یافت و تاریخ‌ساز شد، از همین مسجد است که می‌توان در جهان پرآشوب امروز و تزلزل‌های روحی و فکری و آشفتگی‌های فرهنگی، ندای رهایی‌بخش، کلام انسان‌ساز، نوید تعالی‌بخش و قول امیدآفرین اسلام را به‌تمامی دل‌های رنجور و خسته از مادی‌گرایی طنین‌انداز کرد.

مسجد، سنگری حیات‌بخش در برابر کلام تحریف‌شده و آکنده از خشونت و اسلام داعشی است و از اینجاست که می‌توان پیام اسلام راستین محمدی (ص) یعنی اسلام رحمت، عزت و سعادت را در جهان منتشر کرد.

به لطف پروردگار و تلاش‌های دلسوزانه خادمان فرهنگ غنی ایران اسلامی، امروز مسجد کانون فعالیت‌های انسان‌ساز فرهنگی، هنری، علمی، عرفانی و عبادی گردیده و جایگاه آن در عرصه گسترده فرهنگی کشور بازیابی شده است. اگرچه تا رسیدن به جایگاه حقیقی مسجد و نقش متعالی آن راه درازی در پیش است اما فعالیت‌های گوناگونی را که با کوشش انسان‌های خیّر و مؤمن در مساجد صورت می‌گیرد، شایسته ارج و تقدیر می‌دانم.

برکات اقداماتی که کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در این سال‌ها به آن همت گمارده‌اند، دستاوردهای معنوی روحیه و فرهنگ مسجدی را در سراسر کشور عمق دوچندان بخشیده است.

کارنامه درخشان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نشان از آن دارد که توانایی و ظرفیت بالایی در فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ ایثار و عبادت و معنویت در این عرصه وجود دارد.

ازاین‌رو کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد باید مرکز فعالیت‌ فرهنگی و هنری کشور باشد و با تلفیق درایت و عقلانیت فرهنگی و هنری روزآمد و کارشناسانه، باروحیه و فرهنگ ایثار و معنویت از این ظرفیت بی‌کران در ارتقای سلامت روحی و معنوی جامعه امروز بهره برد.

کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نماد عقلانیت و دیانت هستند که می‌توانند در جهان امروز نقش یگانه و خاص خود را ایفا کرده و با افزودن بر جاذبه‌های معنوی خود، پایگاه عشق و عقل برای جوانان مستعد و پرشور و معنویت‌گرا باشند، باید قدر این نعمت بزرگ را با مدیریت آینده‌نگر و ژرف‌اندیش ارج نهاد و شاکر این نعمت عظیم الهی بود.

بدین‌وسیله مراتب تقدیر خود را از خدمات کوشندگان و فعالان مساجد و مسجدی‌های عزیز و مؤمن ابراز کرده و از خداوند متعال اجر روزافزون شما مؤمنان خداجو را مسئلت دارم.