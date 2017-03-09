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۱۹ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۵۶

توسط سرپرست اداره ارشاد البرز انجام شد:

قرائت پیام وزیر ارشاد به مناسبت سالروز تأسیس کانون‌های مساجد

قرائت پیام وزیر ارشاد به مناسبت سالروز تأسیس کانون‌های مساجد

کرج – پیام وزیر ارشاد به مناسبت سالروز تأسیس کانون‌های مساجد توسط سرپرست اداره ارشاد اسلامی استان البرز قرائت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، برزین ضرغامی عصر پنجشنبه در آئین بزرگداشت تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد که در اداره کل ارشاد اسلامی استان برگزار شد، اظهار کرد: این روز به‌واسطه سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به خراسان شمالی گرامی داشته می‌شود.

وی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این سفر افق آینده کانون فرهنگی و هنری مساجد را ترسیم کردند و درباره سبک زندگی ایرانی اسلامی تعریفی جامع ارائه کردند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در بخش دیگری خطاب به حضار گفت: بنده تصور می‌کردم از این برنامه استقبال بیشتری شود درحالی‌که چنین نیست.

کانون های مساجد برنامه محور باشند

ضرغامی در بخش دیگری تأکید کرد: حیات، توسعه و گسترش کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد منوط به برنامه محور بودن است.

در ادامه این مراسم پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور توسط سرپرست اداره کل ارشاد اسلامی استان البرز قرائت شد.

در این پیام آمده است:

مسجد، خانه خدا و مآمن عاشقان دلباخته و مشهد شاهدان جمال و جلال الهی است. مسجد، معراج بندگان آزاد و وارسته‌ای است که جز وصال دوست هیچ نمی‌خواهند و غم و شادی خود را به رضای دوست گره‌زده‌اند، از این مکان انسان به مرتبه والاتر اعتلا یافته و جسم و جان خویش را به رایحه سعادت و رستگاری معطر می‌کند.

مسجد نه‌فقط محفل عبادت و مجلس انس و عاشقی، که پایگاه فرهنگ و انسان‌سازی است، بارقه‌های نخستین انقلاب اسلامی از مسجد قوام یافت و تاریخ‌ساز شد، از همین مسجد است که می‌توان در جهان پرآشوب امروز و تزلزل‌های روحی و فکری و آشفتگی‌های فرهنگی، ندای رهایی‌بخش، کلام انسان‌ساز، نوید تعالی‌بخش و قول امیدآفرین اسلام را به‌تمامی دل‌های رنجور و خسته از مادی‌گرایی طنین‌انداز کرد.

مسجد، سنگری حیات‌بخش در برابر کلام تحریف‌شده و آکنده از خشونت و اسلام داعشی است و از اینجاست که می‌توان پیام اسلام راستین محمدی (ص) یعنی اسلام رحمت، عزت و سعادت را در جهان منتشر کرد.

به لطف پروردگار و تلاش‌های دلسوزانه خادمان فرهنگ غنی ایران اسلامی، امروز مسجد کانون فعالیت‌های انسان‌ساز فرهنگی، هنری، علمی، عرفانی و عبادی گردیده و جایگاه آن در عرصه گسترده فرهنگی کشور بازیابی شده است. اگرچه تا رسیدن به جایگاه حقیقی مسجد و نقش متعالی آن راه درازی در پیش است اما فعالیت‌های گوناگونی را که با کوشش انسان‌های خیّر و مؤمن در مساجد صورت می‌گیرد، شایسته ارج و تقدیر می‌دانم.

برکات اقداماتی که کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد در این سال‌ها به آن همت گمارده‌اند، دستاوردهای معنوی روحیه و فرهنگ مسجدی را در سراسر کشور عمق دوچندان بخشیده است.

کارنامه درخشان کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نشان از آن دارد که توانایی و ظرفیت بالایی در فرهنگ‌سازی و ترویج فرهنگ ایثار و عبادت و معنویت در این عرصه وجود دارد.

ازاین‌رو کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد باید مرکز فعالیت‌ فرهنگی و هنری کشور باشد و با تلفیق درایت و عقلانیت فرهنگی و هنری روزآمد و کارشناسانه، باروحیه و فرهنگ ایثار و معنویت از این ظرفیت بی‌کران در ارتقای سلامت روحی و معنوی جامعه امروز بهره برد.

کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نماد عقلانیت و دیانت هستند که می‌توانند در جهان امروز نقش یگانه و خاص خود را ایفا کرده و با افزودن بر جاذبه‌های معنوی خود، پایگاه عشق و عقل برای جوانان مستعد و پرشور و معنویت‌گرا باشند، باید قدر این نعمت بزرگ را با مدیریت آینده‌نگر و ژرف‌اندیش ارج نهاد و شاکر این نعمت عظیم الهی بود.

بدین‌وسیله مراتب تقدیر خود را از خدمات کوشندگان و فعالان مساجد و مسجدی‌های عزیز و مؤمن ابراز کرده و از خداوند متعال اجر روزافزون شما مؤمنان خداجو را مسئلت دارم.

کد مطلب 3928085

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