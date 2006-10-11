۱۹ مهر ۱۳۸۵، ۱۲:۵۹

وزير امورخارجه سوريه :

آلمان مي تواند نقش موثري در حل بحران خاورميانه داشته باشد

وزير امورخارجه سوريه در ديدار با هئيتي از پارلمان آلمان بر ايفاي نقش موثر اين كشور در حل بحران خاورميانه تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،"وليد المعلم" گفت : ما از برلين مي خواهيم تا تمام توان خود را براي تسريع در بهبود وضعيت خاورميانه به كار گيرد.

وزارت امورخارجه سوريه همچنين با انتشار بيانيه اي خاطر نشان كرد : دمشق خواهان از سرگيري مذاكرات صلح خاورميانه است .

اين درحالي است كه هئيت آلماني و مقامهاي سوري علاوه بر اوضاع خاورميانه، درباره مسائل و مناسبات دوجانبه نيز بحث و گفتگو كردند .

چندي پيش "فرانك - والتر اشتاين ماير" در گفتگو با روزنامه دي ولت با اشاره به موضوع خاورميانه تصريح كرد : به نظر مي رسد كه اوضاع كنوني خاورميانه بيش از پيش به مشاركت بين المللي نياز دارد .

وزير امورخارجه آلمان با بيان اينكه بحران موجود در خاورميانه ارتباط مستقيم با اروپا و آلمان دارد، گفت :حل بحران حاكم ميان اسرائيل و فلسطين نيز از ديگر راههاي تسريع در برقراري ثبات در خاورميانه است .

در همين حال "آنجلا مركل" صدراعظم آلمان نيز خاطر نشان كرده بود كه برلين خواهان ايفاي نقش محوري در حل بحران خاورميانه است .

