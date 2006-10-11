آلمان مي تواند نقش موثري در حل بحران خاورميانه داشته باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان،"وليد المعلم" گفت : ما از برلين مي خواهيم تا تمام توان خود را براي تسريع در بهبود وضعيت خاورميانه به كار گيرد.

وزارت امورخارجه سوريه همچنين با انتشار بيانيه اي خاطر نشان كرد : دمشق خواهان از سرگيري مذاكرات صلح خاورميانه است .

اين درحالي است كه هئيت آلماني و مقامهاي سوري علاوه بر اوضاع خاورميانه، درباره مسائل و مناسبات دوجانبه نيز بحث و گفتگو كردند .

چندي پيش "فرانك - والتر اشتاين ماير" در گفتگو با روزنامه دي ولت با اشاره به موضوع خاورميانه تصريح كرد : به نظر مي رسد كه اوضاع كنوني خاورميانه بيش از پيش به مشاركت بين المللي نياز دارد .

وزير امورخارجه آلمان با بيان اينكه بحران موجود در خاورميانه ارتباط مستقيم با اروپا و آلمان دارد، گفت :حل بحران حاكم ميان اسرائيل و فلسطين نيز از ديگر راههاي تسريع در برقراري ثبات در خاورميانه است .

در همين حال "آنجلا مركل" صدراعظم آلمان نيز خاطر نشان كرده بود كه برلين خواهان ايفاي نقش محوري در حل بحران خاورميانه است .