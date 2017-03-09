پلیس قدس دستفروشان را جمع آوری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز گزارشاتی مبنی بر جمع آوری دست فروشان شهر قدس توسط پلیس این شهرستان منتشر شد.

شاهپور فلاحی فرمانده انتظامی شهرستان قدس در توضیح علت این اقدام در جمع خبرنگاران گفت: این دست فروشان با گستره وسیعی در یکی از خیابان های اصلی شهر فعال بودند و با سد معبر و ایجاد ترافیک شدید موجب نارضایتی شهروندان شده بودند و پس از درخواست نهادهای دولتی جمع آوری شد.

وی افزود: دست فروشان اقدام به بساط کردن اقلام دست دوم از جمله گوشی تلفن همراه، انگشتر، پوشاک و کفش و اقلام دست دوم خودرو کرده بودند و طبق گزارشهای رسیده به ما برخی اجناس سرقتی نیز در این مکان به فروش می رسید.

فلاحی با بیان اینکه این جمع آوری بر اساس تقاضای ادارات و نهادهای دولتی انجام شد اضافه کرد: نیروی انتظامی قبل از اقدام به این جمع آوری هماهنگی لازم را با دستگاه قضائی به عمل آورد.

فلاحی در پایان خاطر نشان کرد: پلیس شهرستان قدس با تمام توان خود در راستای مرتفع کردن مطالبات قانونی شهروندان اقدام خواهد کرد.