شکست ارژن در هفته پایانی/ شیرازی ها در لیگ برتر ماندگار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور روز پنجشنبه با برگزاری هفت دیدار در شهرهای کشور برگزار شد.

تیم ارژن شیراز نیز که در این فصل به عنوان نماینده استان فارس در مسابقات لیگ برتر حضور دارد در یک بازی خانگی، آخرین دیدار خود در لیگ برتر را مقابل تیم مس سونگون صف آرایی کرد.

بازیکنان شیرازی در دیدار با دو گل مرتضی عزتی و ارم سوفات مغلوب تیم مس شدند تا لیگ برتر را با ۳۵ امتیاز و قرار گرفتن در مکان نهم به پایان برسانند.

در پایان این رقابت ها تیم گیتی پسند قهرمان شد و دبیری تبریز و مس سونگون نیز دوم و سوم شدند.

نتایج هفته پایانی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

گیتی پسند ۵ – یاسین پیشرو قم ۰

دبیری تبریز ۸ – آذرخش بندرعباس ۲

ارژن شیراز صفر – مس سونگون ۲

شهرداری ساوه ۵ – فرش آرا مشهد ۴

طرح و توسعه الوند قزوین ۴ – دانشگاه آزاد تهران ۱

مقاومت البرز ۱ – حفاری اهواز ۴

شهروند ساری ۳ – تأسیسات دریایی ۵