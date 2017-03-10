۴ پایگاه انتقال خون اردبیل در چهارشنبه سوری دایر است

به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضازاده صبح جمعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: پایگاه‌های خون‌گیری در شهرهای اردبیل، مشگین شهر، خلخال و پارس‌آباد در چهارشنبه‌سوری دایر خواهند بود.

وی افزود: انتظار داریم مردم در این روز به یاد شهدای آتش‌نشان به پایگاه‌ها مراجعه کرده و خون خود را به بیماران نیازمند اهدا کنند.

مدیرکل انتقال خون استان در پاسخ به این سؤال که آیا خون‌گیری به صورت نوبت‌دهی انجام می‌شود یا نه، اضافه کرد: در صورتی که با کثرت مراجعات مواجه باشیم خون‌گیری به صورت نوبت‌دهی انجام خواهد شد.

رضازاده تأکید کرد: در وضعیت فعلی تأمین نیاز خون و فرآورده‌های خونی مراکز درمانی به شکل مطلوبی انجام می‌شود و کمبودی در این خصوص نداریم.

وی افزود: با این وجود در مقاطع خاصی از سال خون‌گیری به صورت گسترده اطلاع‌رسانی می‌شود که در خود استان اردبیل مردم همکاری مطلوبی در اهدای خون دارند.

مدیرکل انتقال خون استان در خصوص وضعیت پایگاه‌های اهدای خون در تعطیلات نوروزی نیز ادامه داد: به غیر از دو روز اول سال از روز سوم پایگاه‌ها فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

رضازاده تأکید کرد: در این دو روز نیز تمهیدات لازم اندیشیده شده و ذخایر خونی به میزان لازم تدارک دیده خواهد شد.