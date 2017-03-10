لزوم ارائه دیپلماسی مهارتی در مرکز سنجش مهارت وصلاحیت کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی امروز در حاشیه مراسم افتتاح مرکز سنجش مهارت و صلاحیت حرفه ای کردستان در جمع خبرنگاران استان گفت: این مرکز باید به عنوان قطب آموزش و سنجش کشور عمل کند و حتی در دیپلماسی مهارتی و اعزام نیرو و مربی فنی و حرفه ای به کشور همسایه مورد استفاده قرار می گیرد.

وی IT را یکی از رشته هایی که در این مرکز آموزش و تعیین صلاحیت می شود، خواند و گفت: کردستان در حوزه فناوری اطلاعات تاکنون دستاوردهای خوبی بدست آورده و دراین رابطه ظرفیت های فراوانی دارد.

وی با اشاره به اینکه برق و الکترونیک، صنعت صاختمان، طراحی دوخت و صنایع دستی از دیگر حوزه های کانون فعالیت این مرکز است، بیان کرد: آموزش و تعیین صلاحیت سایر رسته شغل های موجود در منطقه مانند بسته بندی بخش باغبانی وصنایع تبدیلی هم دراین مرکز راه اندازی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی دیگر از حوزه هایی که ظرفیت آموزش وتعیین صلاحیت مربوط به آن در این مرکز وجود دارد را حوزه گردشگری ذکر کرد و افزود: هم اکنون بیشتر دراین استان شاهد مسافرگردی هستیم تا گردشگری، که با ارائه آموزش های لازم در این رابطه از طریق این مرکز شاهد رونق گردشگری دراین استان و افزایش ارزش افزوده حاصل از آن خواهیم بود.

ربیعی با اشاره به اینکه جوانان کردستانی در حوزه بازی های اینترنتی ثابت کردند که دارای استعدادهای فراوانی هستند، عنوان کرد: از یک میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان صادرات بازی که در کشور انجام می شود حدود ۱۲ درصد آن مربوط به استان کردستان است.

وی ادامه داد: بازی شوفر که توسط جوانان کردستانی طراحی و تولید شده در ۷۰ کشور دنیا عرضه شده است و در کشوری هم چون فرانسه تاکنون یک میلیون نفر از این بازی بازدید کردند.

وی با بیان اینکه در کنار آموزش عالی نیاز به آموزش مهارتی هم وجود دارد، اظهارداشت: زندگی بهتر و دسترسی سریع به شغل مستلزم کسب مهارت های آموزشی است و در امر مهارت هم کسب صلاحیت حرفه ای ضروری است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآورشد: در کمیسیون علمی دولت بحث صلاحیت حرفه ای به عنوان مدرک قابل قبول بین المللی مطرح شده است و با تایید آن تمامی موسسات آموزشی باید صلاحیت حرفه ای کسب کنند.

ربیعی در ارتباط با واگذاری کارها به بخش خصوصی، افزود: هر سال دستگاه ها موظف هستند ۲۰ درصد از وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی با اشاره به اینکه دستگاه های دولتی همواره حامی و تسهیل گر فعالیت ها و اقدامات بخش خصوصی هستند، گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد آموزش های فنی و حرفه ای در کشور به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی در ارتباط با برنامه های این وزارتخانه در خصوص اشتغال استان گفت: سند اشتغال کردستان تهیه شده و در دو بخش مسیر اشتغال این استان دنبال می شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: در سفر آتی رییس جمهور به کردستان از سه طرح در حوزه فولاد، لاستیک و پتروشیمی دراین استان رونمایی خواهد شد که این طرح ها زمینه ایجاد اشتغال را برای مردم این استان فراهم خواهند کرد.