بافت تاریخی شهر قم به عنوان موزه فرهنگی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم، محمدرضا کارگر در بیستمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که در استانداری قم برگزار شد، گفت: بافت تاریخی شهر قم اگر دچار آسیب شود نمی‌شود آن را دوباره احیا کرد و زیرساخت‌های فرهنگی با مشکل روبرو می‌شود.

وی افزود: بافت‌های تاریخی به عنوان یکی از اماکن گردشگری مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است که باید مورد اهتمام مسئولان قرار بگیرد.

مدیرکل امور موزه‌ها واموال منقول فرهنگی تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این که توسعه فرهنگی باید در کنار توسعه صنعت‌های مختلف پیشرفت کند، گفت: اگر از این امر غافل شویم شاهد ناهنجاری خواهیم بود.

وی افزود: کلان شهرها زمانی متوجه این ناهنجاری‌ها می‌شوند که زیرساخت‌های فرهنگی از بین رفته است از این رو باید تلاش بسیاری برای احیای آن کرد.

کارگر با اشاره به این که موزه‌ها یکی از مراکز مهم فرهنگی در سراسر کشور هستند، گفت: موزه‌ها ارزش‌های فرهنگی، تاریخی یک شهر و روند تحول در گذشته، امروز و آینده را نشان می‌دهد که باید توجه ویژه‌ای به آن شود.

وی افزود: راه اندازی موزه‌ها می‌تواند آگاهی مسافران را در خصوص روند سیر تاریخی یک شهر و فرهنگ و رسوم سنتی را ارتقا بخشد.

وی به مدرسه حکیم نظامی به عنوان یک مکان تاریخی اشاره کرد و گفت: این مدرسه اولین مدرسه تاریخی در استان قم است که امروز تنها به بخش آموزشی آن توجه شده است که باید به تحولات تاریخی و فرهنگی آن نیز به عنوان یک موزه فرهنگی پرداخته شود.

مدیرکل امور موزه‌ها واموال منقول فرهنگی تاریخی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بیان داشت: در کنار توسعه امکانات آموزشی این مکان، از باب تاریخی و میراثی بررسی شود در کارگروه‌های مختلف مورد اهتمام قرار گیرد تا بافت تاریخی آن از بین نرود.

دبیرستان حکیم نظامی در سال ۱۳۱۷ خورشیدی احداث شد که با ویژگی‌های معماری از جمله کاشی‌کاری، کتیبه‌های گچی سراسری داخل راهروها مشتمل بر اشعاری از حکیم نظامی، روکار آجری با طرح‌های تزئینی، ستون‌های گرد و چهارگوش آجری، طاق‌های گهواره‌ای شکل، درب‌ها و پنجره‌های هلالی چوبی به عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین دبیرستان قم مورد بهره‌برداری است.

پروژه‌های نیمه تمام قم با اجرای طرح اقتصاد مقاومتی رونق پیدا کرد

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز در این جلسه گفت: بسیاری از کارگاه و پروژه‌های راکد و نیمه تعطیل قم در قالب طرح اقتصاد مقاومتی رونق پیدا کرد.

سعید شیرکوند گفت: طرح‌های نیمه تمام که مشکلات دیرینه‌ای برای استان قم به وجود آورده بود با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی، همت همه دستگاه‌ها و حل و فصل مشکلات، شاهد رونق و توسعه این طرح‌ها هستیم.

وی ادامه داد: در استان قم با برگزاری جلسات مختلف ستاد اقتصاد مقاومتی و پیگیری دستگاه‌های مربوطه در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی و گردشگری و سایر حوزه‌ها اقدام‌های خوبی انجام شد.

وی با بیان این که توسعه زیرساخت‌های گردشگری در قم با جدیت پیگیری می‌شود، گفت: از صندوق توسعه ملی تسهیلاتی به طرح‌های نیمه تمام گردشگری ارائه شده است تا این طرح‌ها هرچه زودتر مورد بهره برداری قرار گیرد.

شیرکوند افزود: صنعت گردشگری دارای فرایندهای تعریف شده است که می‌تواند منجر به ثروت آفرینی و ایجاد اشتغال باشد.

وی ادامه داد: باید به صنعت گردشگری با رویکرد صنعتی و درآمدزایی توجه شود و این فرهنگ را در مردم نهادینه کرد تا برای دسترسی به خدمات مطلوب از امکانات این صنعت بهره مند شوند، چرا که امروزه درآمد بسیاری از کشورها از طریق صنعت گردشگری است.

معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر توسعه خطوط ریلی استان قم نیز تأکید کرد.

۱۶ اماکن تاریخی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارد

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم نیز در این جلسه با اشاره به واگذاری ۱۶ مکان تاریخی قم به بخش خصوصی گفت: این اماکن شامل کاروانسرای سنگی کوه نمک، قیز قلعه سی، کاروانسرای دیرگچین، آب انبار عمارت ورجان، کاروانسرای صدرآباد، کاروانسرای منظریه، کاروانسرای قلعه سنگی، طرلاب، البرز، عسکر آباد، حوض سلطان، الله قلی، قلعه گبری جمکران، آب انبار صدر آباد و آب انبار پاسنگان و البرز است.

عیسی رضایی ادامه داد: در صورت صدور مالکیت‌ها این اماکن به بخش خصوصی اجاره داده می‌شود تا از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری آن بهره برد ضمن این که هزینه مرمت این آثار ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با اشاره به این که در سال گذشته ۸۰۰ هزار نفر در عید نوروز در این استان اسکان یافته‌اند، گفت: در این شهر ۱۰ هزار تخت پذیرایی و اقامتی وجود دارد که با استفاده از ظرفیت سایر مراکز به ۱۴ هزار تخت می‌رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم خاطر نشان کرد: برای اسکان زائران در این استان نیازمند ایجاد ۲۰ هزار تخت پذیرایی و گردشگری هستیم تا بتوانیم خدمات مطلوب ارائه کنیم.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات به بخش‌های گردشگری گفت: طرح‌هایی که ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند برای دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی معرفی می‌شوند.

رضایی بیان داشت: ۳۴ طرح به صندوق معرفی شده‌اند که از این تعداد ۱۵ طرح به مراکز اقامتی و ۱۹ طرح به مراکز پذیرایی اختصاص دارد تا بتوانند ضمن افزایش تخت‌های اقامتی و پذیرایی برای بیش از سه هزار تن ایجاد اشتغال کنند.

وی با اشاره به این که ۳۰ نفر از هنرمندان صنایع دستی تسهیلات دریافت کردند، گفت: هفت هزار و ۵۵۰ میلیون ریال در رشته‌های زیورآلات سنتی، صنایع چوب و چرم و سایر رشته‌ها پرداخت شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم از برگزاری فراخوان جذب سرمایه گزار برای طایقان و حوض سلطان خبر داد و گفت: این فراخوان تا ۱۷ فروردین ماه سال ۹۶ ادامه دارد.