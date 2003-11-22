گروه موسيقي بانوان " اركيده " به اجراي قطعات موسيقي پاپ مي پردازد

" اركيده حاجيوندي " سرپرست ، آهنگساز و خواننده گروه " اركيده " در گفت و گو با خبرنگار هنري " مهر" در مورد اين اجرا گفت: اين كنسرت در دي ماه بر گزار مي شود و در آن قطعات جديدي را اجرا خواهيم كرد كه آهنگسازي تمامي آنها با خودم است .

وي ادامه داد: در اين كنسرا 4 قطعه جديد به رپرتواري كه در جشنواره موسيقي بانوان " گل ياس " اجرا شد، اضافه شده است كه هم از نظر تكنيكي و هم از نظر محتوايي با آثار گذشته گروه متفاوت هستند. يكي از آنها رنگ كاملا ايراني دارد و در دستگاه همايون تنظيم شده است. همچنين قطعه اي با شعر ايراني و موسيقي عربي نيز ساخته شده است. دو قطعه جديد ديگر هم با توجه به استقبال مردم از قطعات شاد ، ساخته شده اند. در كل بايد بگويم كه با يك رپرتوار 17 قطعه اي در اين كنسرت حاضر مي شويم. لازم به ذكر است كه اشعار همگي از سروده هاي " فهيمه رادمند " است.

" حاجيوندي " در مورد تركيب اعضاي گروه گفت: ما تا به حال گروه 7 نفره بوده ايم كه با سازهاي ويلن، گيتار، گيتار باس، تار، پركاشن، سنتور، پيانو و كيبورد حضور داشتيم . در اين كنسرت به تعدادمان 3 يا 4 نفر ديگر هم افزوده مي شود كه دو نفر به طور خاص گروه كر ما را تشكيل مي دهند و دو نفر نوازنده گيتار كلاسيك هستند.